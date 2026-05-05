Lui Chivu i se pregătește ceva la Cotroceni. Anunțul făcut de președintele țării

Cristian Chivu (45 de ani) a fost lăudat de președintele Nicuşor Dan (56 de ani) pentru câștigare campionatul Italiei cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Între timp, italienii au anunțat că tehnicianul primește o prelungire a contractului.

„E o persoană pe care o apreciez de mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce-a obţinut şi sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta.

E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament şi chiar umilinţă faţă de meseria pe care o practică şi cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport şi tineri în general", a declarat preşedintele Nicuşor Dan despre antrenorul român.

„Ne gândim la asta”

Întrebat dacă îl va decora pe singurul tehnician român devenit campion în Serie A, Nicuşor Dan a răspuns: „Ne gândim la asta. Poate să câştige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta".

În 2009, după câștigarea Cupei UEFA, antrenorul Mircea Lucescu a primit „Steaua României” de la Traian Băsescu. Înainte de a pleca de la Cotroceni, unde a ocupat scaunul de interimar, Ilie Bolojan (57 de ani) l-a decorat pe Gică Hagi (61 de ani).

Totodată, i-a lăsat mesaj următorului președinte să nu uite că 2026 este „Anul Nadia Comăneci”, iar fosta mare gimnastă nu a primit cea mai importantă distincție a statului român, așa cum ar merita.

Viza un post de conducere

În 2015, la un an după ce s-a retras din fotbal, Cristian Chivu se antrena cu echipa lui Gică Hagi, Viitorul Constanţa, și declara pentru site-ul fcinternews.it că i-ar plăcea să se întoarcă la Internazionale Milano, într-o funcţie de conducere.

„Inter Milano este în inima mea, dar trebuie să-i întrebaţi pe conducători dacă au nevoie de mine. Mi-ar plăcea să mă întorc", a spus Chivu.