Un ostatic israelian a aflat că soţia şi fiicele sale au fost ucise în timpul conflictului abia după ce a fost eliberat

Un ostatic israelian a aflat abia după ce a fost eliberat din Gaza că soţia şi fiicele au fost ucise în atacul din 7 octombrie. El a fost unul dintre cei trei ostatici predaţi Crucii Roşii de către Hamas sâmbătă, 8 februarie, ca parte a unui acord de încetare a focului.

Cei trei ostatici eliberaţi - Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami - păreau grav subnutriţi şi fragili în timp ce au fost obligaţi să ia parte la o ceremonie de propagandă pusă în scenă de Hamas înainte de predarea lor către Crucea Roşie.

Vorbind pe scenă în timpul eliberării sale, Eli Sharabi a spus că este foarte fericit să se întoarcă la soţia şi fiicele sale, ceea ce indica faptul că nu ştie ce s-a întâmplat cu ele.

„Mă simt foarte, foarte fericit că mă întorc la familia și prietenii mei, la soția și fiicele mele”, a spus acesta în timpul ceremoniei de predare, potrivit The Times of Israel. Ulterior, acesta a aflat că familia sa fusese ucisă în urma atacului din 7 octombrie 2023.

Eli Sharabi a fost răpit de Hamas în urmă cu 16 luni şi eliberat sâmbătă în Deir al-Balah, în Gaza. Soţia sa Lianne Sharabi, care era din Bristol, şi fiicele sale, Noiya şi Yahel, care aveau 16 şi 13 ani, au fost găsite ucise în adăpostul lor, în 2023.

Părinţii lui Lianne, Gill şi Pete Brisley, au declarat duminică pentru BBC că un soldat al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) i-a spus lui Sharabi ce s-a întâmplat cu familia sa.

Soţii Brisley au declarat că Sharabi era lucid şi că „vocea sa era puţin răguşită” atunci când au vorbit mai târziu printr-un apel video.

„I-a venit să plângă de câteva ori, dar a reuşit să zâmbească puţin pentru noi. Un om atât de curajos", au declarat socrii bărbatului care urmează să se deplaseze în curând să-l vadă pe acesta.

„Am stat şi am plâns în hohote”

Soţii Brisley au spus că au plâns urmărind eliberarea ginerelui lor pe un livestream.

Pete Brisley a spus că au rămas „un pic zdruncinaţi" după conversaţie. „Când l-am văzut pe Eli, am văzut starea jalnică în care l-au adus. Eli are o faţă destul de plină în mod normal. Vedeţi filmul cu el cu ochii goi, obrajii scufundaţi şi încheieturile lui ca două beţe”.

„Văzându-l pe Eli ieşind acum, ne-am reamintit totul. Am stat şi am plâns în hohote. Stăteam acolo şi mângâiam ursuleţul de pluş al lui Lianne. Cred că l-am udat de fapt. Ne-a amintit de ceea ce am pierdut", a afirmat şi Gill Brisley. „Singurul lucru care ne face să mergem mai departe este faptul că ştim că Eli s-a întors. Cel puţin există un membru al familiei noastre foarte apropiate care este încă în viaţă", a mai adăugat aceasta.

Cuplul spune că trăiește acum doar din amintiri: „Trăim din amintirile noastre, asta e tot ce putem face. Gândiţi-vă la ele, vorbiţi despre ele şi asiguraţi-vă că nimeni nu le uită”.

Un alt ostatic eliberat sâmbătă, Or Levy, a aflat, de asemenea, la eliberarea sa, că soţia sa a fost ucisă de Hamas în timpul atacului în care el a fost răpit, a declarat fratele său.