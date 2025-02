Armata israeliană (IDF) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, informează The Times of Israel.

Crucea Roşie îi aduce la forţele IDF şi Shin Bet din Gaza pentru a fi apoi escortaţi în afara Fâşiei Gaza, a precizat armata.

Un total de 33 de ostatici israelieni ar urma să fie eliberaţi în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni în primele şase săptămâni ale armistiţiului.

Israelul afirmă că a primit informaţii de la Hamas conform cărora opt dintre aceşti ostatici fie au fost ucişi în atacul Hamas din 7 octombrie 2023, fie au murit în captivitate.

Israelul și Hamas urmează să negocieze a doua fază a încetării focului în weekendul următor, care solicită eliberari și extinderea acordului pe termen nelimitat.