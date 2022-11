Un număr tot mai mare de ruși care au fugit de războiul din Ucraina aplică pentru cetățenie armeană

Un număr tot mai mare de ruși care au fugit peste hotare din cauza războiului din Ucraina vor să obțină cetățenie armeană în condițiile în care mulți nu mai speră că se vor putea întoarce prea curând acasă, relatează Moscow Times.

Igor Plehanov, 45, din Moscov a intenționat ca șederea sa în Armenia să fie doar temporară, ca să-și dea seama că de fapt nu va pleca prea curând și că un pașaport armean l-ar ajuta să-și deschidă mai ușor o afacere.

Un prim val de ruși care au căutat refugiu în Armenia au fugit în această țară mică din Caucazul de Sud - cu populație de doar trei milioane de locuitori - după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Un al doilea val a sosit în septembrie după ce Kremlinul a anunțat mobilizarea parțială a rezerviștilor. Dacă o mare parte dintre ei au plecat între timp spre alte țări, zeci de mii dintre ei au decis să rămână.

Mulți dintre ei și-au deschis afaceri și au creat portaluri media, au organizat evenimente culturale, au înființat școli, baruri și restaurante, indicând că plănuiesc să rămână pe termen lung.

În primele nouă luni ale anului un total de 17.372 de nou-veniți au aplicat pentru cetățenia armeană – un număr dublu față de cele 12 luni ale anului trecut, potrivit datelor furnizate de poliția armeană pentru The Moscow Times.

Ilia Devedjian, 39 de ani, s-a mutat de la Moscova la Erevan în luna martie și în prezent are pașaport armean. Omul de afaceri spune că războiul „i-a accelerat planurile” de a-și deschide o cafenea în Erevan, ceea ce a și făcut în această vară.

Cetățenia armeană e condiționată de o perioadă de trei ani de locuit neîntrerupt în țară – totuși cei mai mulți aplicați sosiți din Rusia au obținut-o în doar câteva luni prin prisma originii lor armene.

În total 372.086 de cetățeni ruși au intrat în Armenia doar în primele șase luni ale anului, peste dublul celor care au sosit în aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă unii ruși au fost motivați de interese de afaceri să aplice pentru cetățenie, alții caută stabilitate pe termen lung în condițiile în care cetățenia le permită să-și cumpere un apartament în rate. Afluxul noilor emigranți a crescut foarte mult prețul chiriilor care pornesc de la 1.000 de dolari pe lună.

Poliția armeană s-a angajat, la începutul acestui an, să reducă timpul de procesare a cererilor de cetățenie de la șase luni la 90 de zile. De asemenea, guvernul are în vedere o legislație care le-ar permite celor care investesc 150.000 de dolari în economia armeană să solicite cetățenia.

Devedjian a mărturisit că este "foarte conștient" că ar putea fi chemat să servească în armata armeană - dar el spune că există o mare deosebire între conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan și invazia rusă din Ucraina.

„Am venit în Armenia de la Moscova pentru că am fugit de război. Cu toate acestea, [acest război] ... ne-a fost impus cu forța. Nu am vrut să merg și să lupt în acel război. Dar în cazul Armeniei, este diferit. Aici este un război defensiv".