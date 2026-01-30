Un cuplu din Indonezia, biciuit de 140 de ori pentru relații sexuale extraconjugale și consum de alcool. Femeia a leșinat în timpul pedepsei

Un cuplu din provincia Aceh, Indonezia, a fost biciuit public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool, acte considerate încălcări ale legii islamice Sharia.

Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul flagelării, în ceea ce autoritățile locale au descris drept un număr record de lovituri aplicate în public. „Trei femei ofițer au lovit-o pe rând cu un baston de ratan, în timp ce plângea. După ce s-a prăbușit, a fost dusă de pe scenă de către polițiste la o ambulanță”, a relatat BBC.

Cuplul a fost pedepsit joi, alături de alte patru persoane, inclusiv un ofițer al forțelor de poliție islamice, găsiți vinovați de încălcarea Sharia.

Flagelarea, pedeapsă obișnuită în Aceh

Flagelarea este o pedeapsă frecventă pentru încălcarea legii islamice în Aceh, o regiune conservatoare din punct de vedere religios, deși practica este criticată de mult timp de organizațiile pentru drepturile omului, care o consideră crudă. Conform codului penal islamic din Aceh, actul sexual în afara căsătoriei se pedepsește cu 100 de lovituri de nuia, în timp ce consumul de alcool atrage 40 de lovituri.

Azharul Husna, coordonator regional în Aceh al organizației indoneziene pentru drepturile omului Kontras, atrage atenția că „biciuirea nu este reglementată corespunzător” și că regulile privind aceste pedepse ar trebui „îmbunătățite” pentru a sprijini persoanele după ce sunt biciuite.

Un ofițer de poliție, pedepsit pentru relații intime

Unul dintre ofițerii forțelor islamice a fost biciuit de 23 de ori, la fel și partenera sa, pentru că s-au aflat împreună într-un loc privat. Muhammad Rizal, șeful poliției islamice din Aceh, a declarat pentru BBC Indonesian că ofițerul a fost prins singur cu ea în locuința acesteia și va fi concediat.

Aceh rămâne singura provincie din Indonezia cu majoritate musulmană care aplică Sharia și pedepsește multe infracțiuni cu biciuiri publice.