Numerele personale ale unor lideri politici precum Donald Trump jr. și premierul Australiei, dezvăluite pe un site care folosește AI pentru colectarea de date

Datele de contact ale unor figuri politice de rang înalt, inclusiv premierul Australiei Anthony Albanese și Donald Trump Jr., au fost dezvăluite public pe un site american care folosește inteligența artificială pentru colectarea informațiilor.

Un incident de securitate cibernetică pune sub semnul întrebării capacitatea autorităților de a proteja datele personale ale liderilor politici. Numerele de telefon private ale premierului australian Anthony Albanese și ale lui Donald Trump Jr. au fost descoperite pe un site web american specializat în colectarea de informații folosind inteligență artificială, relatează BBC.

Site-ul în cauză susține că deține datele de contact a sute de milioane de profesioniști și este frecvent utilizat de recrutori și agenți de vânzări. Acesta oferă gratuit acces la un număr limitat de profiluri, dar are și abonamente plătite, ceea ce ridică întrebări privind utilizarea datelor personale în scopuri comerciale.

Publicația australiană independentă Ette Media a fost prima care a semnalat scurgerea de date. Ulterior, biroul premierului Albanese a confirmat că este la curent cu situația, iar autoritățile australiene au deschis o anchetă pentru a stabili modul în care datele au ajuns în spațiul public.

Nici liderii opoziției nu au fost ocoliți. Un purtător de cuvânt al Sussan Ley, vice-lider al opoziției din Australia, a declarat că și numărul acesteia a fost publicat pe platformă. „Este o situație evident îngrijorătoare”, a afirmat oficialul, adăugând că a fost solicitată eliminarea imediată a datelor.

BBC a verificat autenticitatea informațiilor și confirmă că platforma listează un număr actual al lui Anthony Albanese, precum și un contact personal al lui Donald Trump Jr., deși nu se ştie cu siguranţă dacă acesta din urmă îl mai utilizează.

Nu este clar prin ce mijloace au fost obținute aceste informații sensibile. Deşi platforma susține că extrage date din surse publice, inclusiv documente oficiale depuse la Comisia de Valori Mobiliare din SUA, rețele sociale, motoare de căutare și site-uri de recrutare, până în acest moment nu se cunoaşte clar modul în care colectează datele şi cât de legală este această acţiune. Se ştie însă că sistemul folosește algoritmi de inteligență artificială pentru a identifica și corela datele extrase.

Site-ul oferă un formular prin care utilizatorii pot cere ștergerea informațiilor personale din baza de date. Cu toate acestea, experții avertizează că simpla disponibilitate a acestor date poate facilita atacuri cibernetice sau hărțuirea țintită.

Australia nu este străină de astfel de breșe, ţara confruntându-se în ultimii ani cu mai multe incidente grave de securitate a datelor, care au expus milioane de cetățeni și instituții publice.

Cazul readuce în atenție nevoia de reglementare mai strictă a platformelor care colectează și distribuie date personale, în special atunci când acestea implică persoane aflate în funcții sensibile.