Turcia dezvoltă propriile rachete balistice intercontinentale. Ce ascunde noul proiect militar. Tintele pe care le poate atinge „Hanul Tunător”

Turcia a intrat oficial în rândul statelor care dețin tehnologie pentru rachete balistice intercontinentale, după ce Ministerul Apărării a prezentat public „Hanul Tunător”, primul ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) dezvoltat în țară.

Dezvăluirea a avut loc în cadrul expoziției SAHA 2026, organizată la Istanbul Expo Center, marcând un moment definitoriu pentru ambițiile strategice ale Ankarei, potrivit International Defence Analysis

Yıldırımhan (în traducere, „Hanul Tunător”) este o rachetă balistică realizată integral de Centrul de Cercetare‑Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale. Conform materialelor oficiale, sistemul se remarcă prin utilizarea unui motor cu combustibil lichid și printr-o capacitate de încărcătură explozivă de 3.000 kg, una dintre cele mai mari din categoria sa.

Caracteristici tehnice principale

Panoul tehnic prezentat la SAHA 2026 indică performanțe notabile:

Rază maximă: 6.000 km

Viteză: între Mach 9 și Mach 25, ceea ce o plasează în zona hipersonică și ultra-hipersonică.

Propulsie: patru motoare cu combustibil lichid, folosind tetraoxid de azot ca oxidant

Ministerul Apărării nu a oferit detalii suplimentare privind testele, operaționalizarea sau planurile de desfășurare.

SAHA 2026 – scena unei premiere istorice

Expoziția SAHA 2026, organizată de SAHA Istanbul, cel mai mare cluster industrial de apărare, aerospațial și spațial din Turcia și Europa, a reunit producători, delegații militare și oficiali din întreaga lume. În cadrul programului dedicat noilor produse ale Centrului R&D al Ministerului Apărării, Yıldırımhan a fost prezentat pentru prima dată publicului, atrăgând imediat atenția internațională.

Yaşar Güler, ministrul turc al Apărării, a subliniat că acest progres tehnologic este rezultatul unei planificări pe termen lung și al unei coordonări instituționale solide. El a avertizat că atingerea acestui nivel nu trebuie să conducă la autosuficiență, subliniind necesitatea unei „reînnoiri continue” pentru a răspunde evoluției tehnologice și nevoilor operaționale. Güler a reafirmat angajamentul ministerului de a sprijini cerințele Forțelor Armate Turce.

Un arsenal în expansiune

„Hanul Tunător” se înscrie într-un program mai amplu de dezvoltare a rachetelor indigene. Turcia a prezentat în 2025 racheta hipersonică Tayfun Block‑4, iar în paralel avansează în domenii precum drone, sisteme de apărare aeriană, rachete navale și tehnologii spațiale. Noul ICBM reprezintă vârful acestei evoluții, marcând trecerea de la capabilități regionale la o rază intercontinentală.

Cu o rază de 6.000 km, Yıldırımhan poate atinge ținte din Europa Occidentală până în Asia de Sud și Africa. Viteza hipersonică îl face dificil de interceptat de sistemele convenționale de apărare antirachetă. Chiar dacă Turcia nu a prezentat o doctrină oficială privind utilizarea sa, expunerea publică la un salon internațional indică faptul că Ankara este dispusă să își afișeze această nouă capacitate strategică.