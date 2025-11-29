Video O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia. Un nor toxic violet s-a ridicat după impactul cu solul

O rachetă balistică intercontinentală, probabil model RS-28 Sarmat, s-a prăbușit și a explodat la scurt timp după lansare în apropierea orașului Yasnoe, în regiunea Orenburg din Rusia.

Imaginile publicate de presa ucraineană arată cum racheta pierde altitudine aproape imediat după ce părăsește silozul, lovește solul și provoacă un nor dens de fum toxic, relatează ukrinform.net.

Explozia a avut loc pe poligonul de testare Yasnoe, unde racheta a fost lansată pentru un nou test. Videoclipurile surprind racheta pierzând controlul în primele secunde, urmate de o detonare puternică și de apariția unui fum colorat, caracteristic combustibililor utilizați în astfel de sisteme.

Potrivit jurnaliștilor, nuanța fumului indică prezența unui combustibil pe bază de amil și heptil, folosit în rachete sovietice și rusești precum Proton, substanțe recunoscute pentru toxicitatea și efectele lor mutagene.

Zona Yasnoe găzduiește o importantă bază de lansare, parte a complexului pozițional Dombarovsky, unde sunt operate rachetele R-36M2 Voevoda și unde se pregătește trecerea la sistemul Sarmat.

Testele Sarmat au avut dificultăți și în trecut: ultima lansare, pe 21 septembrie 2024, s-a soldat cu o explozie într-un siloz de la cosmodromul Plesețk, care a distrus o parte din infrastructură. Din acest motiv, testările au fost mutate la Yasnoe, care dispune de echipamente moderne de telemetrie.

Dacă incidentul se confirmă, acesta ar fi al treilea sau al patrulea test Sarmat eșuat, doar unul având succes parțial până acum.

Heptilul, folosit drept combustibil, este extrem de periculos, iar contaminarea mediului necesită proceduri complexe de decontaminare. În trecut, Kazahstanul a taxat Rusia cu sume între 75 și 90 de milioane de dolari pentru un accident similar al unei rachete Proton.

Presa locală notează că nu au fost anunțate evacuări, iar autoritățile din Orenburg susțin că nu există riscuri pentru populație, în ciuda imaginilor cu norul violet ridicat deasupra zonei după explozia de pe 28 noiembrie.