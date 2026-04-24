Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Trump spune că SUA nu se grăbesc să pună capăt războiului, dar „timpul se scurge” pentru Iran

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite nu se află „în nicio grabă” să pună capăt războiului cu Iranul, subliniind în schimb că „timpul se scurge” pentru Republica Islamică. Declarațiile sale vin în contextul consolidării prezenței militare americane în regiune, după sosirea celui de-al treilea portavion american în Orientul Mijlociu, relatează Kyiv Post.

„Am tot timpul din lume, dar nu și Iranul - timpul se scurge!”, a scris Trump pe rețelele sociale. Liderul de la Casa Albă a amintit că armata iraniană a fost distrusă, că liderii acesteia „nu mai sunt printre noi” și că blocada maritimă impusă porturilor iraniene este „etanșă și puternică”, el avertizând totodată că „de aici încolo, lucrurile nu pot decât să se înrăutățească”.

Ulterior, într-o discuție cu jurnaliștii la Casa Albă, Trump a respins întrebările privind cât timp ar fi dispus să aștepte pentru a primi un răspuns din partea Iranului, despre care consideră că este fracturat și nu a putut ajunge în primă fază la un consens.. „Nu mă grăbi, Jeff”, a spus el, argumentând că Statele Unite au fost implicate ani de zile în conflicte precum Vietnam, Irak, al Doilea Război Mondial și Coreea, în timp ce actuala campanie împotriva Iranului durează de doar șase săptămâni.

Președintele SUA a reiterat ideea că forțele iraniene au fost „complet înfrânte”, dat fiind că marina, aviația și sistemele de apărare antiaeriană ale Iranului au fost toate spulberate. Potrivit acestuia, Iranul ar mai avea la dispoziție doar mici ambarcațiuni înarmate, pe care le-a numit „nave YSK”, avertizând că forțele americane „le vor elimina” dacă vor fi detectate.

Trump a mai spus că și conducerea Iranului a fost eliminată, astfel că noii lideri ai țării „se luptă ca pisicile și câinii” pentru a prelua controlul.

În paralel, tensiunile din regiune continuă să afecteze piețele energetice. Prețul petrolului a crescut după ce Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, în pofida prelungiri armistițiului, alimentând îngrijorările privind reluarea conflictului și perturbarea aprovizionării globale.

Situația rămâne volatilă și pe teren. Presa iraniană a relatat despre explozii deasupra Teheranului – primele incidente de acest fel de la intrarea în vigoare, în urmă cu două săptămâni, a unui armistițiu fragil în războiul din Orientul Mijlociu. Cauza deflagrațiilor nu este clară, iar o sursă de securitate israeliană a declarat pentru AFP că Israelul nu desfășoară în prezent lovituri asupra Iranului.

În același timp, perspectivele unor negocieri de pace în Pakistan rămân incerte, fără semnale clare privind reluarea dialogului diplomatic care ar putea duce la detensionarea situației din Strâmtoarea Ormuz.

