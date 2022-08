The Telegraph: FBI-ul așteaptă „dezertori” din guvernul rus, nemulțumiți de războiul cu Ucraina

Directorul adjunct al FBI a declarat că există un „conflict grav” în curs de desfășurare în Rusia cu privire la invazia Ucrainei de către Putin.

Adjunctul directorului FBI, Michael Driscoll, este încrezător că oficialii ruși vor începe să dezerteze și să nu mai susțină războiul Kremlinului împotriva Ucrainei . El crede că astfel de „dezertori” vor începe să coopereze cu serviciile secrete occidentale, transmițând informații despre ceea ce gândește și intenționează cu adevărat să facă Vladimir Putin.

Driscoll a spus că există o „probabilitate mare” ca unii dintre „apparatcikii” nemulțumiți ai Kremlinului să se opună autocratului rus pe fondul creșterii pierderilor militare.

„ În astfel de momente, când vorbim despre un conflict grav, când există diferențe clare între cetățenii Rusiei și apar proteste pe străzile Rusiei, atunci există o mare probabilitate ca cineva să vrea să vorbească cu noi despre toate acestea și să facă ceea ce trebuie pentru binele comun”, a spus Driscoll în timpul unei conversații cu jurnalistul Richard Curbage.

„Istoria arată că astfel de lucruri se întâmplă tot timpul. Ni sa întâmplat atât nouă, cât și rușilor”, a adăugat Driscoll.

Unii oficiali ruși au părăsit deja puterea și au fugit în străinătate. Este cazul lui Anatoli Ciubais, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile cu organizațiile internaționale. Driscoll, care a fost numit personal în această funcție de directorul FBI Christopher Wray, a devenit unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai agențiilor de securitate occidentale care discută public despre posibilitatea apariției „dezertorilor” ruși. The Telegraph scrie că FBI încearcă în mod activ să recruteze membri ai misiunii diplomatice ruse care sunt nemulțumiți de invazia Ucrainei. Telefoanele mobile din jurul Ambasadei Rusiei la Washington primesc publicitate direcționată.

„Dacă aveți informații care pot ajuta FBI, vă rugăm să ne contactați”, se spune în textul reclamei în rusă.

Publicația scrie că scopul unor astfel de mesaje este de a spori nemulțumirea sau furia spionilor ruși din cauza invaziei Ucrainei. Experții în contrainformații spun că, dacă agențiile de informații americane pot recruta noi surse, aceasta va oferi oportunități grozave. Lordul Kim Darroch a fost consilier pentru securitate națională și ambasador britanic în SUA în ultimul deceniu și, astfel, a avut acces la secretele britanice. Potrivit acestuia, înțelegerea motivelor liderului rus a fost „filonul de aur” pe care Washingtonul și Londra îl vânau cu disperare.

„Aur adevărat ar fi oricine ne-ar putea oferi informații privilegiate despre ceea ce își spun Putin și cercul său foarte mic și ce ordine dă Putin armatei etc. Și dacă putem obține astfel de date depinde dacă avem o sursă chiar în cerc, cineva care se află personal în pericol extrem. Am avut astfel de oameni în trecut”, a spus Darroch.

În timpul Războiului Rece, cele mai mari descoperiri de informații au fost furnizate de „dezertorii” ruși. În special, Igor Guzenko, fost angajat al Ambasadei URSS în Canada, a oferit informații despre ambițiile lui Iosif Stalin de a construi un arsenal nuclear după cel de-al Doilea Război Mondial. Agentul de informații sovietic Oleg Penkovski a dezvăluit intențiile Kremlinului înainte de începerea crizei din Caraibe la începutul anilor 1960. Iar agentul KGB Oleg Lialin a transmis informații despre rețeaua de spioni sovietici din Marea Britanie și Statele Unite în 1971.

Rusia a pierdut „zeci de mii" de soldați și „e încă neclar" cum va recruta alții, spune Marea Britanie

Rusia a pierdut „zeci de mii” de trupe și nu este încă clar cum va încerca să recruteze mai mulți soldați, se arată în cea mai recentă actualizare a informațiilor transmise de Ministerul britanic al Apărării. Ministerul reamintește că Vladimir Putin a semnat un decret săptămâna aceasta pentru a crește capacitatea armatei de la 1,9 milioane de soldați la 2,04 milioane.

Potrivit sursei citate, este puțin probabil ca decretul să aibă efectul așteptat, deoarece Rusia a pierdut deja zeci de mii de militari, sunt recrutați foarte puțini, iar recruții nu sunt, din punct de vedere tehnic, obligați să servească în afara teritoriului rus. În aceste condiții, „rămâne neclar” cum va încerca Rusia să-și acopere numărul necesar de membri ai armatei, a spus Ministerul Apărării al Marii Britanii.

Un reprezentant al Direcției de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei susține că Rusia a pierdut până acum mai mult de 55% din rachete. Potrivit acestuia, toamna va decide soarta războiului, scrie Kyev Independent.

Declarațiile au fost făcute de Vadim Skibitski, reprezentant al Direcției de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, într-un interviu pentru RBK Ucraina. Potrivit estimărilor armatei ucrainene, Rusia mai are în prezent „cel mult 45% din rachetele pe care le avea înainte de începerea războiului”, spune Skibitski. Rusia are dificultăți cu rachetele sale Kalibr și mai are doar „aproximativ 20% sau chiar mai puțin” din rachetele sale balistice Iskander. Potrivit lui Vadim Skibitski, perioada iernii va fi dificilă, iar soarta războiului se va decide în această toamnă. "Sperăm că planurile pe care le avem vor avea succes. Vom da peste cap planurile Rusiei privind regiunea Donețk", a spus Vadim Skibitski.