Turcia investighează TikTok și alte platforme online pentru modul în care gestionează datele copiilor

Autoritatea pentru protecţia datelor din Turcia a lansat o investigaţie asupra a şase mari platforme de socializare, pentru a evalua modul în care acestea gestionează datele personale ale copiilor, relatează Reuters.

Într-un comunicat, Autoritatea pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a precizat că demersul are scopul de a proteja copiii de riscurile potenţiale din mediul digital şi va analiza practicile de procesare a datelor şi măsurile de siguranţă ale platformelor TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X şi Discord.

Turcia pregăteşte şi măsuri legislative mai dure privind accesul copiilor la reţelele sociale, inclusiv propuneri de restricţionare a utilizării acestora de către minori şi implementarea unor mecanisme de verificare a vârstei şi de filtrare a conţinutului.

Un raport parlamentar recent sugerează, de exemplu, posibile interdicţii pentru utilizatorii sub o anumită vârstă şi restricţii de utilizare pe timpul nopţii, în linie cu tendinţe similare în alte ţări care îşi intensifică reglementările pentru protecţia online a copiilor.