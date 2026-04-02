Rusia solicită armistițiu în Iran pentru evacuarea de urgență a specialiștilor de la centrala nucleară Bushehr

Rusia intenționează să solicite un armistițiu în Iran pentru a-și evacua personalul de la centrala nucleară Bushehr, în contextul în care zona a fost recent afectată de bombardamente americano-israeliene.

Agenția nucleară de stat rusă, Rosatom, a anunțat joi că pregătește evacuarea aproape completă a angajaților săi din Iran, după ce perimetrul centralei de la Bushehr a fost lovit de trei ori de proiectile. Operațiunea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, potrivit Agerpres.

„Vom comunica prin toate canalele rutele de evacuare autorităților relevante din Israel și SUA. Vom solicita respectarea deplină a armistițiului pe durata tranzitului convoiului”, a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev, în cadrul unui forum desfășurat la Sankt Petersburg.

Peste 200 de persoane, vizate de evacuare

Potrivit oficialului rus, următorul val de evacuare va include peste 200 de persoane. „Principala noastră sarcină acum este să pregătim valul final de evacuare. Vor fi peste 200 de persoane. Estimăm că acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare”, a precizat Lihacev, adăugând că planul este realizat împreună cu Ministerul rus al Apărării.

Centrala de la Bushehr este singura unitate nucleară funcțională a Iranului și utilizează combustibil furnizat de Rusia, care recuperează ulterior deșeurile pentru a reduce riscurile de proliferare nucleară. În prezent, o unitate este operațională, iar o alta se află în construcție, în cooperare cu partea rusă.

Operațiuni menținute, în ciuda riscurilor

În total, aproximativ 600 de specialiști ruși au fost detașați în Iran pentru operarea și dezvoltarea centralei, dintre care circa 250 lucrează permanent acolo. Până acum, în jur de 400 dintre aceștia au fost deja evacuați după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel pe 28 februarie.

Lihacev a subliniat că Unitatea 1 a centralei continuă să funcționeze, iar câteva zeci de angajați ruși sunt încă la fața locului. „Trebuie să menținem operațiunile atât pe șantier, cât și în zona rezidențială și, evident, să-i ajutăm pe partenerii noștri iranieni în operarea primei unități”, a explicat acesta.

Avertisment privind riscurile majore

Rusia a avertizat deja Statele Unite și Israelul asupra riscurilor majore în cazul unui atac direct asupra reactorului nuclear. Oficialii de la Moscova susțin că, dacă instalația ar fi lovită, „consecințele umanitare și ecologice vor fi ireversibile”.

În ciuda acestor avertismente, perimetrul centralei de la Bushehr a fost lovit de trei ori în timpul bombardamentelor, cel mai recent incident având loc sâmbătă, când un proiectil a explodat în apropierea stației de pompare care alimentează reactorul cu apă, potrivit directorului Rosatom.