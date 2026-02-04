Vietnamul se pregătește pentru un posibil război de agresiune al SUA, arată documente interne

Un document intern al armatei vietnameze din 2024 intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA” dezvăluie pregătiri pentru un posibil „război de agresiune” american și temerile Vietnamului privind o intervenție externă cu potențialul de a destabiliza guvernul socialist aflat la putere, relatează ABC News.

În „obiectivul său de a consolida descurajarea împotriva Chinei, SUA și aliații săi sunt pregătiți să aplice forme neconvenționale de război și intervenție militară și chiar să efectueze invazii la scară largă împotriva țărilor și teritoriilor care «deviază de la orbita sa»”, se arată în document.

Potrivit documentului, deși riscul unui conflict direct cu SUA este redus, „natura beligerantă a Statelor Unite” impune vigilență pentru a preveni eventuale invazii și citează încercări de influență asupra regimului socialist prin promovarea unor valori precum democrația și drepturile omului.

Analiștii evidențiază temeri ale Vietnamului privind riscurile percepute reprezentate de SUA, chiar dacă cele două țări au semnat în anul precedent documentului un „Parteneriat Strategic Cuprinzător”, prin care relațiile diplomatice sunt ridicate la cel mai înalt nivel.

„Acesta nu este doar un element marginal sau paranoic din cadrul partidului sau guvernului”, a subliniat Ben Swanton, codirector al organizației pentru drepturile omului The 88 Project.

.„Departe de a considera SUA un partener strategic, Hanoiul percepe Washingtonul ca pe o amenințare existențială și nu are nicio intenție de a se alătura alianței sale anti-China”, a subliniat acesta.

Planificatorii vietnamezi au scris că, deși SUA consideră Vietnamul „un partener și o legătură importantă”, aceasta dorește, de asemenea, să „răspândească și să impună valorile sale privind libertatea, democrația, drepturile omului, etnia și religia”, eventual pentru schimba guvernul socialist al țării.

Preocupări privind o „revoluție colorată” care ar fi susținută de SUA

În 2024, Universitatea Fulbright din Vietnam, cu legături americane, a fost acuzată într-un reportaj TV că ar instiga la o astfel de revoltă, generând tensiuni în cadrul guvernului.

Armata vietnameză nu a uitat „războiul cu SUA, care s-a încheiat în 1975. Cea mai mare teamă a liderilor este cea a unei revoluții colorate”, explică Zachary Abuza, profesor la Colegiul Național de Război din Washington.

Vietnamul percepe SUA, nu China drept o amenințare

Planificatorii militari vietnamezi observă în document că Washingtonul își consolidează relațiile cu națiuni asiatice pentru a „crea un front împotriva Chinei”.

China este însă percepută de Vietnam drept un rival regional, în timp ce SUA sunt văzute ca o amenințare existențială.

„China nu reprezintă o amenințare existențială pentru Partidul Comunist din Vietnam”, a subliniat Abuza.

Nguyen Khac Giang, de la ISEAS-Yusof Ishak Institute din Singapore, a subliniat tensiunile interne din guvernul vietnamez privind relațiile cu SUA, facțiunea facțiunea conservatoare a Partidului Comunist având rezerve de o apropiere de SUA.

„Armata nu s-a simțit niciodată prea confortabil să avanseze CU Parteneriatul Strategic Cuprinzător cu Statele Unite”, a spus acesta.

Departamentul de Stat al SUA nu a dorit să comenteze documentul, reiterând angajamentul SUA față de parteneriatul bilateral.

„Un Vietnam puternic, prosper, independent și rezistent este benefic pentru țăriLE noastre și contribuie la asigurarea stabilității, securității, libertății și deschiderii regiunii Indo-Pacific”, a transmis acesta.

China este cel mai mare partener comercial al Vietnamului, în timp ce SUA este cea mai mare piață de export, ceea ce înseamnă că Hanoi trebuie să caute un echilibru între menținerea legăturilor diplomatice și economice, în timp ce este atent la riscuri.

„Chiar și unii dintre liderii mai progresiști ​​privesc spre Statele Unite și spun: «Da, ne plac, lucrează cu noi, sunt parteneri buni deocamdată, dar dacă ar exista o revoluție colorată, americanii ar susține-o»”, a spus Abuza.

Sub conducerea liderului vietnamez To Lam, care a fost numit secretar general al Partidului Comunist cam în aceeași perioadă în care a fost redactat documentul, țara a luat măsuri pentru a consolida legăturile cu SUA, în special sub Trump, a spus Giang.

Lam a fost desemnat din secretar general luna trecută și se așteaptă să preia și președinția, ceea ce l-ar face cea mai puternică figură din țară în ultimele decenii.