Europa, avertizată de China după restricțiile economice: „Investitorii chinezi nu trebuie discriminați”

Beijingul a transmis un avertisment dur Uniunii Europene, după ce Bruxellesul a avansat un proiect legislativ care ar putea impune reguli mai stricte privind proveniența componentelor în industriile strategice. China susține că măsura ar putea afecta direct companiile sale și vorbește despre posibile „contramăsuri” dacă textul va fi adoptat.

Este vorba despre proiectul european de „accelerare industrială”, prezentat de Comisia Europeană pe 4 martie, care urmărește întărirea producției interne în sectoare-cheie. Documentul prevede ca firmele care beneficiază de fonduri publice în domenii strategice să utilizeze un anumit procent de componente produse în Uniunea Europeană, potrivit lefigaro.

Măsura vizează industrii precum cea auto, energia verde (inclusiv panouri solare, baterii și pompe de căldură) și sectorul materiilor prime critice. Deși China nu este menționată explicit, oficialii de la Beijing consideră că direcția este îndreptată împotriva companiilor chineze.

Ministerul Comerțului din China a transmis că a înaintat observații către Comisia Europeană și a exprimat „îngrijorări serioase”, avertizând că va urmări atent procesul legislativ. În același timp, Beijingul afirmă că este deschis dialogului, dar avertizează că, în cazul în care interesele companiilor chineze vor fi afectate, nu exclude măsuri de răspuns.

„China va monitoriza îndeaproape procesul legislativ și este pregătită pentru dialog. Dacă UE ignoră sugestiile Chinei și insistă să adopte acest text, prejudiciind astfel interesele companiilor chineze, China nu va avea de ales decât să ia contramăsuri”, a avertizat ministrul Wang Wentao.

Oficialii chinezi susțin că noua politică europeană ar introduce restricții privind investițiile străine în sectoare strategice și ar crea condiții inegale pentru investitorii din afara UE.

De cealaltă parte, Bruxellesul argumentează că inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a dependenței de importuri și de consolidare a industriei europene, într-un context global tot mai competitiv.