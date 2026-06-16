Analiză Reconfigurare în Golf. Iranul supraviețuiește conflictului, în timp ce alianțele strategice sunt puse sub semnul întrebării

Un potențial acord între SUA și Iran ar putea opri ostilitățile, însă bilanțul celor trei luni de război indică o schimbare profundă în ecuația de putere din Orientul Mijlociu.

Orientul Mijlociu traversează una dintre cele mai severe crize din ultimele decenii, însă raportul de forțe regional rămâne în mare parte neschimbat. În timp ce Teheranul își consolidează poziția politică, încrederea statelor din Golf în garanțiile de securitate oferite de Statele Unite a fost profund zdruncinată, potrivit diplomaților, analiștilor și unor surse guvernamentale din regiune, citate de Reuters.

Iranul continuă să reprezinte o forță militară considerabilă, capabilă să amenințe statele arabe vecine și rutele globale de transport energetic. De cealaltă parte, evoluția evenimentelor a evidențiat din nou limitele acțiunii militare americane în fața unui adversar rezistent.

Pentru Washington, acordul de încetare a focului reprezintă o modalitate de a pune capăt unei confruntări costisitoare care nu și-a atins obiectivele strategice majore, precum capitularea Teheranului sau dezmembrarea programelor sale nucleare și balistice. Pentru Iran, deznodământul reprezintă un succes crucial: supraviețuirea regimului. În ciuda atacurilor intense lansate de SUA și Israel, structura politică a Republicii Islamice rămâne intactă, păstrându-și pârghiile de negociere.

Impactul asupra monarhiilor din Golf

Memorandumul de Înțelegere (MoU) prevede o încetare a ostilităților pentru o perioadă de 60 de zile, interval în care părțile vor negocia un acord permanent, inclusiv gestionarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului.

Cele mai mari unde de șoc se resimt însă în statele arabe sunnite din Golf. Stabilitatea care a susținut decenii de creștere economică în regiune a fost direct afectată. Din această perspectivă, monarhiile din Golf apar drept principalii perdanți ai conflictului: spectatori la decizii care le-au reconfigurat mediul de securitate și forțați acum să gestioneze consecințele economice.

O sursă guvernamentală de rang înalt dintr-un stat din Golf a descris situația ca fiind net inferioară celei de dinaintea izbucnirii războiului, chiar dacă orice dezeascaladare este privită pozitiv. Această criză accelerează o reorientare strategică, determinând capitalele din regiune să caute mai degrabă o formulă de coexistență cu Teheranul decât o confruntare deschisă.

Nemulțumiri la Ierusalim

Condițiile acordului emergent sunt privite nefavorabil și la Ierusalim. Oficiali israelieni subliniază că documentul omite solicitările de bază ale Israelului, cum ar fi eliminarea capacității de îmbogățire a uraniului de către Iran și impunerea de restricții stricte asupra programului său de rachete.

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Premierul Benjamin Netanyahu a transmis direct Washingtonului poziția țării sale, subliniind că Israelul nu este parte a acestui acord și că obiectivele sale rămân neschimbate: oprirea definitivă a ambițiilor nucleare iraniene. În interiorul cabinetului israelian, reacțiile au fost vehemente, ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, declarând că Israelul nu se consideră legat în niciun fel de termenii înțelegerii.

Schimbare de paradigmă regională

Campania militară a declanșat exact scenariul de care statele din Golf se temeau cel mai mult: atacuri asupra infrastructurii energetice și civile, alături de perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Deși o pauză în lupte este binevenită, concluzia liderilor regionali este una sobră: nici presiunea americană, nici cea israeliană nu au eliminat capacitățile Teheranului, iar costurile economice au fost suportate în mare parte de statele vecine.

„Din ce în ce mai mulți lideri din Golf realizează că Iranul rămâne o realitate permanentă și că deține capacitatea de a perturba ordinea regională. Aceștia au sperat că SUA vor asigura o schimbare de regim la Teheran, însă s-a întâmplat contrariul. Prin urmare, încrederea că Washingtonul sau Israelul pot garanta stabilitatea pe termen lung a scăzut”, explică Fawaz Gerges, profesor de relații internaționale.

Această reevaluare a condus deja la intensificarea contactelor diplomatice și economice directe între capitalele din Golf și Teheran, cu scopul de a reduce riscurile unor viitoare conflicte. Dacă înainte de război principala dinamică regională era extinderea normalizării relațiilor arabó-israeliene, prioritatea actuală tinde să devină acomodarea diplomatică dintre statele din Golf și Iran.

Un mecanism de pauză, nu un tratat de pace

Analiștii avertizează că memorandumul ce urmează a fi semnat nu reprezintă un acord de pace propriu-zis, ci doar un instrument de oprire a focului. Divergențele fundamentale – nivelurile de îmbogățire a uraniului, ridicarea sancțiunilor economice, garanțiile de securitate și controlul căilor navigabile strategice – rămân nerezolvate.

Structura înțelegerii seamănă cu cadrele temporare de încetare a focului utilizate în alte conflicte din regiune, cum ar fi cel din Gaza: o pauză care amână deciziile dificile, fără nicio garanție a unei rezoluții finale.

Pentru Iran, capacitatea de a rezista atât presiunilor politice interne, cât și atacurilor militare externe ar putea duce la o consolidare a sentimentului de reziliență al regimului, un factor ce va influența major dinamica de descurajare din Orientul Mijlociu în anii următori.