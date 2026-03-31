Reacția Chinei după ce trei dintre navele sale au trecut prin Strâmtoarea Ormuz

China a anunțat marți, 31 martie, că trei dintre navele sale au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor din Golful Persic, exprimând „recunoștința” pentru sprijinul primit din partea autorităților regionale.

„În urma coordonării cu părțile relevante, trei nave chineze au tranzitat recent strâmtoarea Ormuz. Ne exprimăm recunoștința față de părțile relevante pentru asistența acordată”, a declarat Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, într-o conferință de presă. Reprezentanta ministerului nu a oferit detalii despre identitatea navelor, potrivit cbcnews.

Datele de urmărire a navelor au arătat că două nave container din China au traversat luni Strâmtoarea Ormuz, la a doua încercare de a părăsi Golful, după ce vineri se întorseseră din drum. Navele au navigat în formație strânsă, ieșind din strâmtoare și intrând în apele libere, conform datelor platformei MarineTraffic.

„Ambele nave au traversat cu succes astăzi, la a doua încercare, fiind primele nave container care părăsesc Golful Persic de la începutul conflictului, cu excepția navelor sub pavilion iranian”, a declarat Rebecca Gerdes, analist de date la Kpler, compania care deține MarineTraffic.

Grupul chinez de transport maritim COSCO, operatorul celor două nave, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Într-un comunicat anterior, din 25 martie, COSCO anunța reluarea rezervărilor pentru containere de marfă generală pentru transporturi din Asia către Golful Persic, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Kuweit și Irak.

Reamtim că Iranul a lansat atacuri asupra transportului maritim din Golful Persic și a amenințat cu alte acțiuni similare, blocând sute de nave și peste 20.000 de marinari în interiorul Golfului.