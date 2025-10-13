search
Luni, 13 Octombrie 2025
Rămășițele legendarului spion israelian Eli Cohen ar putea fi repatriate în Israel

Publicat:

Rămășițele celui mai faimos spion israelian, Eli Cohen, executat în Siria în 1965, ar putea fi în curând returnate familiei sale, potrivit relatărilor difuzate de posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya.

Legendarul spion israelian Eli Cohen a fost executat public FOTO: Arhivă
Legendarul spion israelian Eli Cohen a fost executat public FOTO: Arhivă

Posturile de televiziune saudite al-Hadath și al-Arabiya au transmis duminică, citând surse arabe, că Siria ar putea returna Israelului rămășițele pământești ale lui Eli Cohen, agentul care a devenit o legendă în istoria spionajului israelian. Informația a fost preluată de Israel National News. 

Eli Cohen (1924–1965) a fost un agent al serviciului israelian de informații externe, Mossad, care a operat în Siria sub identitatea falsă Kamel Amin Thaabet. În anii ’60, el a reușit să se infiltreze în cele mai înalte cercuri politice și militare de la Damasc, furnizând Israelului informații esențiale despre pozițiile și fortificațiile siriene, inclusiv cele de pe Înălțimile Golan.

Capturat în 1965, Cohen a fost executat public la Damasc, iar trupul său nu a fost niciodată returnat familiei. 

Semnale de deschidere din partea Siriei

În luna mai, Siria a predat Israelului o parte dintre obiectele personale ale lui Cohen. Potrivit agenției Reuters, gestul a fost interpretat ca o mișcare strategică menită să transmită un semnal de bunăvoință către administrația americană condusă la acea vreme de Donald Trump și să pregătească terenul pentru o posibilă apropiere diplomatică între Damasc și Ierusalim.

Printre obiectele recuperate se aflau testamentul original al lui Cohen, scris cu doar câteva ore înainte de execuția sa, precum și bunuri confiscate din locuința lui după arestare.

O operațiune secretă a Mossadului

În paralel, Mossadul și Serviciul de Informații Strategice al Israelului au desfășurat o operațiune de recuperare a arhivei siriene oficiale referitoare la Eli Cohen. Misiunea, considerată una dintre cele mai sensibile din ultimii ani, a avut loc în apropierea aniversării a 60 de ani de la moartea spionului.

Arhiva conținea aproximativ 2.500 de obiecte - documente, înregistrări, fotografii, scrisori și jurnale personale păstrate timp de decenii de forțele de securitate siriene în condiții de maximă confidențialitate. Multe dintre aceste materiale au fost făcute publice pentru prima dată, oferind o imagine detaliată asupra activității lui Cohen și a interogatoriilor la care a fost supus înainte de execuție.

Dacă informațiile privind returnarea rămășițelor sale se confirmă, Israelul ar putea aduce acasă, după 60 de ani, pe unul dintre cei mai respectați și admirați agenți din istoria sa.

În lume

