Autoritățile din Mexic oferă protecție unui celebru cântăreț după ce un cartel de droguri l-a amenințat public cu moartea

Autoritățile din Mexic oferă protecție de stat celebrului cântăreț mexican Natanael Cano și altor artiști, după ce un cartel al drogurilor din nordul Mexicului i-a amenințat public cu moartea.

Plasarea artistului sub protecția statului a fost confirmată marți, pentru The Associated Press, de procurorii mexicani.

Măsura a fost luată după ce, în weekend, pe rețelele sociale au circulat fotografii ale unui banner al cărui mesaj îl amenința direct pe Natanael Cano, un cântăreț de corridos tumbados, un stil popular de muzică regională mexicană care face frecvent trimitere la violența cartelurilor de droguri, dar și pe alți artiști din regiunea Sonora.

Amenințările ar fi venit din partea unei grupări din cadrul „Chapitos”

Mesajul în care cântăreții au fost amenințați că vor fi împușcați părea să fie semnat de „Jalisco Matasalas”, un grup din cadrul unei facțiuni a cartelului Sinaloa, cunoscut sub numele de „Chapitos”, care a semănat teroare în nordul Mexicului în ultimele luni, într-o luptă sângeroasă pentru putere, potrivit AP.

Banda i-a acuzat pe cântăreți că „ajută financiar” o bandă rivală cunoscută sub numele de „Salazares”.

„Aceasta este ultima dată când veți primi un avertisment, exact la timp pentru a vă lăsa de prostii. Vezi-ți de treaba ta! Dacă nu țineți cont de acest avertisment, veți fi împușcați” se putea citi pe banner.

Investigarea amenințărilor continuă

Procurorul de stat Gustavo Rómulo Salas a declarat luni, pentru presa locală, că bannerul cu amenințări a fost plasat pe balustrada unui liceu din Hermosillo și că au fost luate unele măsuri de protecție a celor vizați potrivit CNN Mexico.

„Vom veghea ca aceste măsuri să fie respectate, cu sprijinul diferitelor instituții de securitate publică, pentru a evita agresiunea oricăreia dintre aceste persoane”, a adăugat procurorul.

Ulterior, Allan de la Rosa, un purtător de cuvânt al procurorilor, a declarat că autoritățile au oferit protecție de stat artiștilor pentru a „preveni orice agresiune legată de amenințarea directă afișată pe banner”, fără a detalia natura protecției, potrivit AP.