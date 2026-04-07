Îndemnul premierului pakistanez către Donald Trump: „Îi cer insistent preşedintelui”

Premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, care joacă un rol cheie de mediator în războiul din Orientul Mijlociu, l-a îndemnat miercuri pe preşedintele american, Donald Trump, să prelungească cu două săptămâni ultimatumul său.

"Eforturile diplomatice în vederea unei reglementări paşnice a războiului aflat în desfăşurare în Orientul Mijlociu progresează constant, viguros şi hotărât, având posibilitatea de a conduce la rezultate substanţiale în viitorul apropiat", a declarat Shehbaz Sharif într-un mesaj publicat pe platforma X, scrie Agerpres.

"Pentru a lăsa diplomaţia să îşi urmeze cursul, îi cer insistent preşedintelui Trump să prelungească termenul limită cu două săptămâni", a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a dat un altimatum Iranului că mai are 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor.