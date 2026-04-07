Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Israelul așteaptă unda verde a lui Trump să bombardeze Iranul pe măsură ce termenul limită al SUA se apropie de final

Război în Orientul Mijlociu
Armata israeliană este în stare de alertă și este pregătită să lanseze atacuri coordonate asupra Iranului, a declarat marți pentru CNN o sursă israeliană, pe măsură ce termenul limită stabilit de președintele SUA, Donald Trump, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz se apropie de final. 

foto epa-efe

Trump a amenințat Iranul că va suporta consecințe severe dacă nu se conformează solicitării SUA de a ajunge la o înțelegere și a redeschide strâmtoarea până la ora 20:00 ET marți, riscând distrugerea a centralelor electrice și a altor infrastructuri civile.

O sursă de securitate israeliană a declarat pentru CNN că au fost pregătite planuri detaliate pentru o operațiune combinată SUA-Israel, pe fondul unei coordonări a armatelor, în așteptarea aprobării finale din partea lui Trump. „Știm că există posibilitatea ca, în următoarele ore, președintele să extindă ultimatumul în ultimul moment - sau pur și simplu să dea ordin ca avioanele să decoleze”, a spus sursa.

Un alt oficial israelian, familiarizat cu planurile pentru un scenariu de urgență, a indicat că principalele ținte vor fi infrastructura națională a Iranului, situri specifice fiind selectate pentru loviturile finale din cadrul campaniei. Potrivit acestei surse, Israelul se va concentra pe facilitățile de energie și electricitate, în timp ce forțele americane se vor concentra pe infrastructura petrolieră.

Luni, Israelul a aprobat o listă actualizată de ținte de infrastructură și energie din Iran în eventualitatea în care eforturile diplomatice ale SUA eșuează, au declarat două surse israeliene pentru CNN.

Șeful Armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a descris situația ca fiind într-un punct critic. „Ne apropiem de un moment strategic în operațiunea comună împotriva Iranului”, a declarat el. „Până acum, am avut realizări semnificative, inclusiv în ceea ce privește obiectivele pe care le-am stabilit la începutul operațiunii. Vom continua să acționăm cu hotărâre și să aprofundăm degradarea regimului.”

Atacuri țintite asupra căilor ferate și podurilor

Marți, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că forțele israeliene au atacat căi ferate și poduri utilizate de Gardienii Revoluției. „Ieri, piloții noștri au distrus avioane de transport și zeci de elicoptere la o bază a Forțelor Aeriene Iraniene. Astăzi, au atacat căile ferate și podurile utilizate de Gardienii Revoluției”, a transmis Netanyahu într-un mesaj video publicat de biroul său.

„Le folosesc pentru a transporta materii prime pentru arme, arme în sine și agenți care ne atacă pe noi, atacă Statele Unite și țările din regiune - aceiași agenți care oprimă și poporul iranian”, a continuat el. Netanyahu a subliniat că prin aceste atacuri, Israelul „nu a avut intenția de a viza poporul iranian.”

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat ulterior că opt poduri din mai multe zone, inclusiv Teheran, Karaj, Tabriz, Kashan și Qom, au fost lovite. IDF a dat asigurat că s-au luat măsuri pentru a reduce daunele civile, inclusiv utilizarea muniției de precizie și supravegherea aeriană.

Mai multe linii ferate din Iran au fost de asemenea  atacate. Agenția semi-oficială de știri Mehr a reltata că două persoane au fost ucise după un atac asupra unui pod feroviar în Kashan. Atacurile au urmat unui avertisment anterior al IDF, care a îndemnat iranienii să evite trenurile și infrastructura feroviară timp de 12 ore.

Declarația lui Netanyahu a venit cu doar câteva ore înainte de termenul limită stabilit de Trump în legătură cu Strâmtoarea Ormuz, evidențiind potențialul ridicat pentru o escaladare a conflictului. 

