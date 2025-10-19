Pakistanul și Afganistanul au convenit un armistițiu imediat după confruntările sângeroase de la graniță

După mai multe zile de violențe care au provocat zeci de morți, Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de „încetare imediată a focului”, în urma negocierilor purtate sâmbătă în Qatar.

Ministerul Afacerilor Externe din Qatar a anunțat duminică, printr-un comunicat publicat pe platforma X, că „cele două părți au convenit asupra unui armistițiu imediat și asupra instituirii unor mecanisme pentru consolidarea unei păci durabile și a stabilității”. Doha a salutat acest pas drept „un pas important care va contribui la încetarea tensiunilor la frontieră” dintre Pakistan și Afganistan.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice, însă autoritățile din cele două țări urmează să organizeze, „în zilele următoare”, noi reuniuni pentru a asigura aplicarea efectivă a înțelegerii.

Noi discuții la Istanbul pe 25 octombrie

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, care a participat la negocierile de la Doha, a confirmat pe X că s-a ajuns la un acord de încetare a focului. Oficialul a mai precizat că „cele două părți se vor reuni din nou la Istanbul pe 25 octombrie” pentru continuarea discuțiilor. „Exprimăm profunda noastră recunoştinţă celor două ţări surori, Qatar şi Turcia”, a adăugat ministrul, subliniind rolul de mediatori pe care aceste state l-au jucat în procesul de pace.

Tensiuni și acuzații reciproce

Vineri seara, Kabul a acuzat Pakistanul că a încălcat armistițiul, după ce mai multe atacuri aeriene ar fi ucis cel puțin zece civili, printre care doi copii și trei jucători de cricket, în provincia Paktika, din estul Afganistanului.

Surse de securitate pakistaneze au confirmat că „au fost efectuate atacuri aeriene de precizie pe teritoriul afgan”, vizând o organizație armată. Ca reacție, purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a declarat că „guvernul își rezervă dreptul de a răspunde”, însă, „din respect pentru echipa de negociatori, forțele afgane trebuie să se abțină de la orice noi acțiuni”.

După două zile de violențe, liniștea revine la frontieră

Confruntările armate au durat două zile și s-au extins până în capitala Kabul, unde au avut loc mai multe explozii. Zeci de persoane au murit, însă, de la raidurile pakistaneze de vineri seara, situația s-a calmat.

Sâmbătă, sute de oameni au participat la înmormântarea civililor uciși în districtul Urgun, din provincia Paktika. Escaladarea militară survine pe fondul unor tensiuni recurente între Islamabad și Kabul, alimentate de probleme legate de migrație și securitate.

Islamabadul acuză, Kabulul neagă

Pakistanul, care se confruntă cu o creștere a atacurilor împotriva forțelor sale de securitate, acuză Afganistanul că „adăpostește grupuri teroriste”, printre care și talibanii pakistanezi (TTP). Kabul respinge însă aceste acuzații, potrivit News.ro.

„Kabul trebuie să preia controlul asupra combatanților care utilizează teritoriul său pentru a comite atacuri odioase în Pakistan”, a declarat șeful Statului Major al armatei pakistaneze, Syed Asim Munir. În replică, viceministrul afgan de interne, Mohammed Nabi Omari, a afirmat la o ceremonie publică în Khost: „Nu am adus și nici nu am susținut TTP aici”.

Originea confruntărilor

Conflictul a izbucnit săptămâna trecută, după mai multe explozii produse în Kabul, pe care autoritățile talibane le-au atribuit Pakistanului. Ca represalii, forțele afgane au lansat o ofensivă la frontieră, iar Islamabadul a promis un „răspuns ferm”.