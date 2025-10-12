Video Schimburi de focuri între Pakistan și Afganistan. 58 de soldați pakistanezi au fost uciși. Frontiera a fost închisă

Pakistanul a închis duminică principalele puncte de trecere a frontierei cu Afganistanul, după confruntările armate violente între forțele celor două țări. Luptele au izbucnit sâmbătă seara, 11 octombrie, iar autoritățile de la Kabul susțin că 58 de soldați pakistanezi au fost uciși.

Ca urmare a confruntărilor, Pakistanul a închis punctele principale de trecere a frontierei, Torkham și Chaman, dar și alte trei puncte mai mici — Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan, potrivit Reuters.

Ministerul Apărării din Afganistan a transmis că deschiderea focului asupra posturilor de frontieră pakistaneze a fost un răspuns la atacurile aeriene lansate de Islamabad pe teritoriul afgan la începutul săptămânii.

Pakistanul a răspuns cu tiruri de artilerie și focuri de armă, afirmând că a provocat, la rândul său, victime în rândul trupelor afgane, însă fără a oferi cifre.

Sursa citată precizează că informațiile nu au putut fi verificate independent. Ambele state susțin că au distrus posturile de frontieră ale celeilalte părți. Oficialii pakistanezi au publicat imagini video care ar arăta pozițiile afgane lovite de artilerie.

Schimburile de focuri s-au diminuat duminică dimineață, dar în zona Kurram, aflată de-a lungul frontierei, s-au mai auzit câteva împușcături.

Ministerul Apărării din Afganistan a anunțat că operațiunea sa s-a încheiat la miezul nopții, iar ulterior Kabulul a confirmat că a oprit atacurile la solicitarea Qatarului și Arabiei Saudite, țări care și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea violențelor.

În ciuda anunțului, purtătorul de cuvânt al administrației talibane, Zabihullah Mujahid, a declarat că luptele continuă în unele regiuni.

Islamabadul acuză regimul taliban că adăpostește luptători ai grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsabilă de atacuri pe teritoriul pakistanez — acuzație respinsă de Kabul.

Atacurile aeriene pakistaneze, care nu au fost confirmate oficial, l-ar fi vizat pe liderul TTP aflat la Kabul, însă nu este clar dacă acesta a supraviețuit.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) luptă pentru răsturnarea guvernului pakistanez și instaurarea unui regim islamic strict.