Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Semnale contradictorii privind negocierile înainte să expire ultimatumul lui Trump. Iranul ar fi suspendat discuțiile

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a făcut un apel oficial către președintele SUA, Donald Trump, pentru a prelungi cu două săptămâni termenul limită impus Iranului, în contextul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor privind o posibilă escaladare militară majoră în urma expirării ultimatumului, relatează presa americană.

FOTO SHUTTERSTOCK
Sharif, al cărui guvern a acționat ca un intermediar-cheie între Washington și Teheran, a făcut solicitarea într-o postare pe platforma X, el insistând ca părțile să acorde mai mult timp diplomației. În ciuda eforturilor de culise, nu există semne clare ale unui compromis între cele două părți.

„Eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și eficient, având potențialul de a conduce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”, a scris Sharif.

„Pentru a permite diplomației să își urmeze cursul, îi solicit cu sinceritate președintelui Trump să prelungească termenul limită cu două săptămâni. Pakistanul, cu toată sinceritatea, le cere fraților iranieni să redeschidă Strâmtoarea Ormuz pentru o perioadă corespunzătoare de două săptămâni, ca gest de bunăvoință.”

El a adăugat: „De asemenea, îndemnăm toate părțile aflate în conflict să respecte o încetare a focului generală timp de două săptămâni, pentru a permite diplomației să ajungă la o încheiere definitivă a războiului, în interesul păcii și stabilității pe termen lung în regiune.”

Președintele Donald Trump a fost informat cu privire la propunerea prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif și va primi un răspuns, a anunțat marți Casa Albă.

Cursă contracronometru pentru diplomație

Apelul Pakistanului vine în timp ce oficialii americani încearcă, contra cronometru, să obțină un acord cu Iranul înainte de termenul limită autoimpus de Trump pentru marți, ora 20:00 (ora locală). Președintele american a avertizat că eșecul negocierilor va atrage după sine bombardamente americane de amploare asupra infrastructurii iraniene.

Surse apropiate discuțiilor au declarat că oficialii administrației nutresc încă speranța că negocierile, purtate în mare parte prin intermediari, ar putea duce la un acord sau cel puțin la amânarea ori limitarea unei acțiuni militare. Cu toate acestea, situația negocierilor rămânea neclară marți după-amiază.

Au apărut relatări contradictorii privind disponibilitatea Iranului de a continua dialogul. The Wall Street Journal a informat că Teheranul a întrerupt negocierile directe, în timp ce The New York Times a relatat că au fost suspendate până și discuțiile indirecte. Totuși, surse citate de CNN au afirmat că SUA continuă să caute o soluție diplomatică, descriind situația drept una fluidă.

Două surse au indicat că retorica tot mai agresivă a lui Trump are rolul de a exercita presiune maximă asupra conducerii iraniene. Lansând unul dintre cele mai dure avertismente de până acum, președintele american a declarat că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Iranul nu acceptă cerințele americane.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, pentru a nu mai fi adusă niciodată înapoi. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla”, a scris Trump pe platforma sa de socializare.

În același timp, el a sugerat că un progres ar putea fi totuși posibil. „Poate că se va întâmplă ceva revoluționar de minunat” acum că SUA negociază cu lideri „diferiți, mai inteligenți și mai puțin radicalizați” din Iran, a spus acesta.

„Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii”, a adăugat Trump.

Mesaje amestecate

Mesajele președintelui SUA au oscilat între amenințări tot mai dure și deschidere către diplomație. El a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să lanseze atacuri devastatoare asupra infrastructurii Iranului, inclusiv asupra podurilor și centralelor electrice și instalațiilor de desalinizare, dacă nu se ajunge la un acord.

Amenințările au escaladat în ultimele zile. Duminică, Trump a declarat că „vom distruge întreaga țară” dacă negocierile eșuează. Luni, el le-a spus jurnaliștilor că „întreaga țară ar putea fi ștearsă de pe hartă într-o singură noapte”, adăugând că SUA au planuri care ar putea arunca Iranul în „epoca de piatră” în câteva ore.

În ciuda retoricii dure, eforturile diplomatice par să fi continuat în culise. Potrivit unui oficial american și unei surse apropiate negocierilor, mediatorii încearcă să obțină o încetare a focului de 45 de zile înainte de termenul limită. Iranul a respins această propunere și a venit cu propriul plan în 10 puncte, descris de oficialii americani drept maximalist.

„Negociem cu ei. Cred că merge bine”, a spus Trump luni, menționând implicarea vicepreședintelui JD Vance și a emisarului special Steve Witkoff. „Cred că merge bine, dar va trebui să vedem.”

Întrebat dacă situația se detensionează sau escaladează, Trump a recunoscut că nu are un răspuns.. „Nu știu. Nu pot să vă spun”, le-a declarat el reporterilor. „Depinde de ce fac ei. Aceasta este o perioadă critică.”

Pentru a amplifica incertitudinea, The New York Times a relatat marți că Iranul ar fi informat Pakistanul că nu mai participă la discuțiile privind încetarea focului, dar această informație nu a fost confirmată independent.

