Abia a împlinit 18 ani, se pregătește pentru proba practică a examenului pentru obținerea permisului auto, dar este din 2021 în Guinness World Records ca fiind cea mai tânără câștigătoare a unei etape de Drift.

Recunosc, am mici dificultăți în a identifica modul corect și coerent de a așterne cuvintele în pagină când mă intersectez cu oameni care mă impresionează. Iar Alice Ioana Ene este unul dintre ei. Am cunoscut-o acum un an pe circuit, în cadrul unui eveniment. Iubesc driftul, am adunat în tolbă două cursuri dedicate acestui mod de a face o mașină să se exprime, știu la ce nivel de comunicare trebuie să ajungi cu o mașină pentru a o face să danseze, dar mă rezum la a explora această zonă ludică când evadez pe circuit cu un model sport aflat în teste. Am o mare admirație pentru cei implicați în motorsport, care își dedică timpul pe care nu-l au, de resurse financiare nu mai vorbesc, pentru a vâna acel plus de care nu-și imaginează că ar fi capabili.

Moștenire de familie

De unde pasiune pentru drift la un copil care a început să descopere secretele acestei discipline la 8 ani? Sorin Ene, tatăl lui Alice, îmi permit să spun că este unul dintre cei care, dacă nu cel care, au făcut ca driftul să existe în România într-un cadru organizat. Sorin este cel care a pus bazele Campionatului Național de Drift, sub egida FRAS. Deși în familia Ene se inspiră motorsport, Alice a avut libertatea de a încerca, de a căuta ce-i place. A gustat din scrimă, gimnastică și dansuri, dar tot la drift s-a oprit. S-a plecat firesc la drum, cu explicat ce face fiecare pedală, volanul, levierul înalt în poziție verticală din dreapta volanului. După mai bine de trei ani de teorie, la 11 ani lucrurile au devenit serioase. Iar la 13 ani a obținut licența de pilot de drift, acest lucru întâmplându-se pe 13 noiembrie 2020 – a devenit astfel cel mai tânăr pilot profesionist de drift.

Cine are curiozitatea de a căuta pe site-ul www.guinnessworldrecords.com va găsi următoarea informație: Cel mai tânăr pilot care a câștigat un eveniment Drift King International Series are 14 ani și 79 de zile și a fost obținut de Alice Ene (România), pe 30 mai 2021. Pe lângă locul 1 în prima etapă a Drift King International Series, ea a ocupat locul 2 în etapa a treia și locul 2 în etapa a patra. Alice a terminat pe locul 3 în finală înainte de a trece la Seria Europeană Pro2, terminând pe locul patru în general în campionat. Toate acestea au fost realizate înainte de a împlini 15 ani. I-am strecurat în programul de adolescentă câteva întrebări și răspunsurile ne-au surprins prin maturitatea afișată.

„Weekend Adevărul“: ⁠Ce a însemnat motorsportul (driftul) pentru tine la început și ce reprezintă astăzi? A evoluat modul în care-l privești?

Alice Ene: La început a fost, evident, curiozitatea. Un copil este flămând să cunoască, iar dacă îl mai vede și pe tatăl său făcând acest lucru, cu siguranţă șansele sunt mari să încerce. Eram curioasă să văd cum este să practici driftul. De la o simplă curiozitate, au urmat câțiva ani de studiu, de muncă alături de tatăl meu.

A trebuit să mă învețe să conduc, m-a învățat cât de periculoasă este o mașină – mai ales una de drift dacă este scăpată de sub control. Tata mi-a făcut un program de antrenament extrem de riguros pentru a ajunge la acel nivel de control și de cunoaștere a mașinii de concurs care să-mi permită să văd în BMW-ul de 510 CP un partener pe circuit.

Astăzi, driftul pentru mine este un stil de viață. În spatele fumului de cauciuc se ascund nenumărate ore de pregătire, fie că este vorba de etape naționale sau internaționale. Sunt emoțiile firești, oboseală, satisfacții, dezamăgiri, dar peste toate este bucuria de a face, alături de familie, ceva ce iubesc.

Citește și: Ford Otosan Craiova începe livrarea primelor mașini electrice fabricate în România

→ Imaginea 1/10: IMG 7741 jpeg

⁠Peste ani, te vezi având același curaj ca tatăl tău, să ghidezi pașii copiilor tăi pe același drum?

Da, mi-aș dori foarte mult ca peste câțiva ani de zile să dezvolt și partea de antrenorat. Încă de la 13-14 ani tatăl meu m-a luat cu el la cursurile organizate de el la Școala de Drift. Iar atunci când a avut grupe de elevi cu vârste apropiate de a mea, m-a introdus în scenă, m-a lăsat pe mine să predau. Experiența a fost pozitivă, în primul rând pentru că am găsit canale de comunicare mai ușor, mai firești cu cei de vârsta mea, am reușit mai ușor să-i fac să înțeleagă. Evident că îmi doresc să transmit mai departe tot ce am învățat, tot ce m-a învățat tata.

Știu că ești în plin examen de a obține permisul de conducere. Cum vede o adolescentă care și-a trecut numele în Cartea Recordurilor ce se întâmplă pe drumurile publice?

Chiar în urmă cu câteva zile am împlinit vârsta de 18 ani, am devenit majoră, și imediat după ziua mea am avut examenul pentru permisul auto, proba teoretică. Am trecut examenul și aștept proba practică. Abia acum realizez cât de periculos este să conduci, mai ales ca începător, în traficul urban. Sunt foarte mulți șoferi care nu respectă regulile, multă agresivitate. Avem foarte mult de lucrat la nivel de țară la partea de siguranță rutieră. Nu avem niciun program menit a-i face pe tinerii care obțin permisul de conducere să conștientizeze riscurile pe care le implică condusul unui automobil pe drumurile publice. La nivel european suntem țara cu cele mai multe accidente, cu cel mai mare număr de victime. Vreau să fac echipă cu tata și pentru a promova siguranța rutieră, el fiind implicat alături de Brigada de Poliție Rutieră în astfel de campanii.

Ce a fost mai greu, să ajungi unde ești acum sau ce urmează?

În mod firesc, am preluat multe din învățături de la tatăl meu, iar el s-a ghidat în viață preluând mult din înțelepciunea populară. Iar una din învățături spune: Cel mai greu lucru nu este să ajungi în vârf, ci să te menții acolo. Am avut un drum lung de parcurs, drum sinonim cu mult timp dedicat învățării și antrenamentelor.

Dar acum descopăr ce provocare uriașă este să mă mențin aici. Tehnologia evoluează extrem de rapid, a spera la performanță înseamnă și a avea un buget pe măsură. Totul costă, iar când ai de luptat cu piloți care au acces la bugete mari și mașini extrem de performante, descoperi cât de dificilă devine misiunea de a sta acolo sus. Evoluez pe aceeași mașină de câțiva ani, ea este sub nivelul celor de afară, dar pe de altă parte știu că tatăl meu și echipa tehnică vor face tot posibilul pentru a-mi oferi un material de concurs pe care să mă pot baza.

Ce modele ai în universul motorsport, pe cine admiri?

Idolii mei sunt doi piloți de Formula 1. Primul este Lewis Hamilton, și aici pot spune că am norocul de a fi contemporană cu el, de a fi martoră la performanța lui. Al doilea pilot pe care îl admir poate va fi o surpriză, în condițiile în care a dispărut cu mult înainte să mă nasc. Este vorba despre Ayrton Senna. Admirația pentru el poate am moștenit-o de la tatăl meu, și el l-a avut ca model. Și pentru că tehnologia îți permite astăzi, am citit mult despre el, am vizionat documentare dedicate vieții și carierei lui, plus curse la care a luat startul. Admir ambiția de care a dat dovadă, talentul de a pilota un monopost în niște vremuri când nu se vorbea de asistența sistemelor electronice. În acele vremuri, aportul pilotului era mult mai mare în ecuația succesului decât astăzi.