O tânără văduvă a povestit ce a simțit când, la doi ani de la moartea subită a soțului, a mâncat ultima mâncare gătită de el: „Cu adevărat special”

La doi ani după ce și-a pierdut soțul, Sabrina Chae a decis să mănânce ultima mâncare pe care a bărbatul a gătit-o pentru ea și pe care văduva a păstrat-o. Într-o postare online emoționată, femeia a mărturisit că s-a reconectat, astfel, cu fostul său partener.

În urmă cu doi ani, Sabrina Chae și-a pierdut soțul, Tony Song, care a făcut un atac de cord, la puțin timp după ce bărbatul gătise curry, relatează revista People

„Curry-ul încă stătea deoparte”

Cei doi au avut o relație de șapte ani și erau căsătoriți de peste doi ani când s-a întâmplat tragedia.

„Când m-am întors de la spital după ce Tony a murit, curry-ul încă stătea deoparte pentru că eu mâncasem cu câteva ore înainte", a povestit Sabrina.

Tânăra a decis să păstreze mâncarea preparată de soț pentru ea.

„Reacția mea inițială a fost doar să împachetez și să depozitez curry-ul. Habar nu aveam ce altceva să fac și încercam doar să mă țin ocupată", a mai povestit femeia.

A congelat mâncarea și a păstrat-o așa până când a decis să se mute.

„Am lăsat-o deoparte în mod intenționat pentru a fi una dintre ultimele mese pe care le voi mânca în casă, pentru că am simțit că va fi un moment cu adevărat special pentru mine. Am reușit să mă conectez din nou cu Tony înainte de a părăsi acea casă pe care am construit-o împreună", a mai povestit văduva pe TikTok.

Sabrina a adăugat, emoționată:

„Nu doar am mâncat ceva ce el a făcut cu propriile mâini, ci mi-am și luat rămas bun de la aceat preparat pe care l-a făcut și am trecut la următoarea etapă a vieții mele", a mai împărtășit ea.

Gătitul a reprezentat o formă a limbajului de dragoste al lui Tony, a mărturisit Sabrina.

„Era un bucătar mult mai bun decât mine. Îi plăcea mâncarea, îi plăcea să gătească și putea face cu adevărat orice îmi doream."