Panică în Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile

Două puncte strălucitoare apărute pe cerul Germaniei au provocat panică și zeci de apeluri către centrul național de raportare a OZN-urilor. S-au generat temeri legate de posibile fenomene neobișnuite. În realitate, specialiștii explică că fenomenul astronomic inedit este perfect natural.

Oamenii au început să sune pentru a raporta punctele luminoase de pe cer

Centrul German Naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există'', informează DPA, citată de Agerpres.

''Mulţi oameni ne-au sunat entuziaşti sau ne-au scris e-mailuri'', a declarat marţi pentru DPA directorul centrului pentru raportarea OZN-urilor din cadrul Reţelei centrale de cercetare a fenomenelor cereşti neobişnuite (CENAP). Centrul a început să primească apeluri de luni, iar motivul acestui fenomen ceresc bizar este unul simplu, a spus Hansjürgen Köhler.

Planetele Jupiter și Venus au creat isterie în Germania

''Cele două puncte strălucitoare de pe cerul de dimineaţă sunt planetele Jupiter şi Venus, care în această perioadă, se văd de pe Pământ foarte aproape una de cealaltă. Această conjuncţie va persista încă câteva zile, dar nu există niciun motiv de îngrijorare'', a precizat centrul pentru raportarea OZN-urilor.

Cele două planete sunt foarte vizibile la primele ore ale dimineţii, când celelalte stele s-au estompat deja. În nopţile care urmează, cele două planete vor apărea una deasupra celeilalte, a spus Köhler.

Cele mai multe dintre apelurile către centrul de raportare au venit din landurile vestice Hesse şi Renania-Palatinat, darşi Baden-Württemberg în sud-vest. Au existat de asemenea îngrijorări în landurile nordice Mecklenburg - Pomerania Inferioară, Schleswig-Holstein şi Saxonia Inferioară, dar şi în Bavaria (sud).

CENAP este un centru de informaţii destinat cetăţenilor aflaţi în căutarea unor explicaţii ştiinţifice pentru obiectele pe care le observă pe cer. De la înfiinţarea sa în 1973, centrul, cu sediul în Hesse, a primit peste 12.000 de sesizări ale unor apariţii OZN, potrivit statisticilor realizate chiar de centru, mai precizează sursa citată.