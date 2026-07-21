O tânără a renunțat la afacerea cu haine pentru a deveni șofer de TIR: ce salariu are

O tânără din Hong Kong a renunțat la afacerea sa din domeniul modei pentru o carieră neobișnuită: șoferiță de TIR. Decizia i-a adus un venit lunar de aproximativ 29.000 de dolari hongkonghezi (HKD), echivalentul a circa 3.200 de euro, dar și o popularitate crescută pe rețelele sociale, unde videoclipurile sale au atras sute de mii de vizualizări.

Tânăra, cunoscută online sub numele de Luby, a lucrat anterior ca șofer privat și a administrat un magazin de haine.

Șoferița spune că nu s-a regăsit niciodată într-un mediu de birou și a decis să își transforme pasiunea pentru condus într-o profesie, relatează dimsumdaily.hk.

Sprijinită de prieteni care activau deja în industria transporturilor, Luby a urmat cursurile necesare pentru obținerea licenței de conducere pentru camioane articulate și a ales să își schimbe complet direcția profesională.

O alegere care a stârnit surprindere

Decizia sa nu a fost privită cu entuziasm de toată lumea. Tânăra spune că mulți au pus sub semnul întrebării alegerea unei femei tinere de a intra într-un domeniu perceput drept dificil și aflat în declin.

Familia sa a fost inițial îngrijorată de riscurile asociate conducerii vehiculelor de mare tonaj, însă în cele din urmă i-a respectat decizia și a susținut-o.

Contrar percepțiilor despre mediul transporturilor, tânăra afirmă că a fost primită cu multă deschidere de colegii săi. Șoferii cu experiență și angajații din terminalele logistice au ajutat-o să se adapteze, iar reacțiile pozitive ale oamenilor pe care îi întâlnește în trafic au motivat-o să continue.

Pentru Luby, satisfacția cea mai mare este faptul că și-a transformat pasiunea într-o sursă stabilă de venit.

Exemplu pentru alte femei

Povestea sa a devenit rapid virală în mediul online și a stârnit numeroase reacții pozitive. Mulți dintre cei care au comentat postările sale consideră că exemplul demonstrează că femeile pot performa la fel de bine ca bărbații într-un domeniu dominat tradițional de aceștia.

Amintim că, anul trecut, o femeie de 76 de ani, cunoscută sub numele de „Bunica Rosi”, era considerată cea mai în vârstă șoferiță de camion activă din Germania. După o carieră de 45 de ani ca taximetristă, a trecut la șofatul camioanelor, parcurgând milioane de kilometri prin Europa.

Și o șoferiță de TIR din România ((județul Alba) a surprins prin modul în care a ales să practice meseria rezervată, în general, băbaților. Georgeta are 37 de ani și conduce camioane și TIR-uri de 14 ani.