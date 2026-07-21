 O tânără a renunțat la afacerea cu haine pentru a deveni șofer de TIR: ce salariu are | adevarul.ro
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O tânără a renunțat la afacerea cu haine pentru a deveni șofer de TIR: ce salariu are

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O tânără din Hong Kong a renunțat la afacerea sa din domeniul modei pentru o carieră neobișnuită: șoferiță de TIR. Decizia i-a adus un venit lunar de aproximativ 29.000 de dolari hongkonghezi (HKD), echivalentul a circa 3.200 de euro, dar și o popularitate crescută pe rețelele sociale, unde videoclipurile sale au atras sute de mii de vizualizări.

Tânăra conduce un mastodont la fel de bine ca un șofer profesionist de TIR. FOTO The Standard
Tânăra conduce un mastodont la fel de bine ca un șofer profesionist de TIR. FOTO The Standard

Tânăra, cunoscută online sub numele de Luby, a lucrat anterior ca șofer privat și a administrat un magazin de haine.

Șoferița spune că nu s-a regăsit niciodată într-un mediu de birou și a decis să își transforme pasiunea pentru condus într-o profesie, relatează dimsumdaily.hk.

Sprijinită de prieteni care activau deja în industria transporturilor, Luby a urmat cursurile necesare pentru obținerea licenței de conducere pentru camioane articulate și a ales să își schimbe complet direcția profesională.

O alegere care a stârnit surprindere

Decizia sa nu a fost privită cu entuziasm de toată lumea. Tânăra spune că mulți au pus sub semnul întrebării alegerea unei femei tinere de a intra într-un domeniu perceput drept dificil și aflat în declin.

Familia sa a fost inițial îngrijorată de riscurile asociate conducerii vehiculelor de mare tonaj, însă în cele din urmă i-a respectat decizia și a susținut-o.

Contrar percepțiilor despre mediul transporturilor, tânăra afirmă că a fost primită cu multă deschidere de colegii săi. Șoferii cu experiență și angajații din terminalele logistice au ajutat-o să se adapteze, iar reacțiile pozitive ale oamenilor pe care îi întâlnește în trafic au motivat-o să continue.

Pentru Luby, satisfacția cea mai mare este faptul că și-a transformat pasiunea într-o sursă stabilă de venit.

Exemplu pentru alte femei

Povestea sa a devenit rapid virală în mediul online și a stârnit numeroase reacții pozitive. Mulți dintre cei care au comentat postările sale consideră că exemplul demonstrează că femeile pot performa la fel de bine ca bărbații într-un domeniu dominat tradițional de aceștia.

Amintim că, anul trecut, o femeie de 76 de ani, cunoscută sub numele de „Bunica Rosi”, era considerată cea mai în vârstă șoferiță de camion activă din Germania. După o carieră de 45 de ani ca taximetristă, a trecut la șofatul camioanelor, parcurgând milioane de kilometri prin Europa. 

Și o șoferiță de TIR din România ((județul Alba) a surprins prin modul în care a ales să practice meseria rezervată, în general, băbaților. Georgeta are 37 de ani și conduce camioane și TIR-uri de 14 ani.

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