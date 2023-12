Noul bilanț al erupției vulcanului Marapi din Indonezia: cel puțin 22 de morți. Căutările continuă

Erupția recentă a vulcanului Marapi, situat în vestul Indoneziei, a provocat o adevărată tragedie, soldată cu cel puțin 22 de morți. În continuare, se fac eforturi de căutare pentru o persoană dispărută, au anunțat echipele de salvatori marți seara, conform informațiilor furnizate de AFP.

Marapi, cel mai activ vulcan din insula Sumatra, a erupt duminică, expulzând în atmosferă o coloană de cenușă de 3.000 de metri. Aceasta a depășit înălțimea vulcanului.

Abdul Malik, directorul echipelor de intervenție din orașul Padang, a declarat pentru AFP că nouă dintre cele zece persoane dispărute au fost descoperite decedate, iar căutările continuă pentru găsirea celei de-a zecea.

Cercetările au fost dificile din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a cenușii continuu expulzate de vulcan. Sute de salvatori indonezieni au fost mobilizați pentru a participa la operațiunile de salvare.

Momente de panică totală

Trupurile celor decedați au fost transportate la baza muntelui în saci mortuari. Supraviețuitorii au fost recuperați în urma unor operațiuni de salvare anevoioase. Unul dintre ei a descris momentele de panică prim care a trecut.

„Mergeam în zig-zag, am coborât circa 30-40 de metri până la un loc de popas. Erupţia a făcut mult zgomot, am privit în spate, apoi am fugit imediat, aşa cum a făcut toată lumea. Unii au sărit şi au căzut. M-am adăpostit în spatele rocilor, nu erau arbori acolo”, a povestit pentru AFP Ridho, de 22 de ani, aflat într-un spital din vecinătate.

Vulcanul, activ în continuare

Ahmad Rifandi, șeful postului de supraveghere din Marapi, a menționat că vulcanul este încă foarte activ, cu cinci erupții observate între miezul nopții și ora locală 8:00.

Autoritățile au avertizat că excursioniștii s-au apropiat prea mult de crater, ignorând recomandările de a evita activitățile umane în zona respectivă, unde riscurile erau semnalate pe o rază de 1,5 kilometri de crater.

Căutările vor continua timp de șapte zile sau până când toți excursioniștii vor fi găsiți, iar medicii legiști lucrează la identificarea celor decedați, utilizând amprentele dentare sau digitale.

Marapi, tradus ca „muntele de foc” se afla la al doilea nivel de alertă pe o scală cu patru trepte, din 2011, iar o zonă de excludere de trei kilometri a fost stabilită în jurul craterului. Locuitorii din zonele învecinate au fost surprinși de erupție, descrisă de un primar local ca un zgomot de tunet și o explozie.

Indonezia, situată pe "Cercul de Foc" al Pacificului, se confruntă frecvent cu activitate seismică și vulcanică, având aproape 130 de vulcani activi.