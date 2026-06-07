Nouă eră în aviația militară: Israelul își va înarma elicopterele și avioanele cu lasere de luptă

Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat amplasare laserelor de luptă pe elicoptere și avioane de vânătoare, o mutare tehnologică majoră care promite să schimbe din temelii regulile tactice ale războiului aerian modern.

Planul strategic al comandamentului de la Tel Aviv este clar și se va desfășura în două etape distincte: în următorii doi ani, sistemele laser vor deveni operaționale pe elicopterele de atac, urmând ca până la sfârșitul acestui deceniu tehnologia să fie complet integrată și pe avioanele de vânătoare.

„Am transferat tehnologia laser în aviație. Nu vorbim despre science fiction sau despre Star Trek. În câțiva ani, avioanele de vânătoare vor fi dotate cu lasere atât pentru misiuni defensive, cât și ofensive”, a explicat colonelul M., comandantul unei escadrile de avioane F-15 și fost șef al Departamentului de Dezvoltare și Sisteme de Armament din cadrul armatei israeliene, pentru publicația Ynet.

Oficialul militar a comparat acest salt tehnologic cu apariția celebrului sistem terestru de interceptare „Iron Dome” (Cupola de Fier). În viziunea sa, laserele aeroportate vor adăuga o nouă dimensiune, strategică, arhitecturii de securitate a țării, domeniu în care Israelul deține deja un avans considerabil la nivel global.

Calendarul implementării și ecuația financiară a apărării

Tranziția către noul armament se va face accelerat, având în vedere tensiunile geopolitice constante din regiune:

Etapa I (Termen: 2 ani): Integrarea și testarea sistemelor laser pe platformele elicopterelor militare.

Etapa II (Termen: finele anilor 2030): Implementarea completă pe avioanele de vânătoare de generație nouă.

Israelul nu se află la prima tentativă de a folosi energia dirijată în scopuri militare. De ani buni, industria locală de apărare dezvoltă „Iron Beam” (Raza de Fier), un sistem terestru conceput să distrugă rachete, obuze de mortier și drone cu ajutorul unui fascicul luminos de mare putere. Din punct de vedere economic, avantajul este uriaș: costul unei singure „trageri” cu laser este infim în comparație cu prețul prohibitiv al rachetelor interceptoare folosite de Iron Dome.

Această revoluție tehnologică de la Tel Aviv vine în contextul în care tot mai multe state caută soluții mobile pentru combaterea amenințărilor asimetrice.