Netanyahu cere amânarea audierii sale în procesul de corupție în care este inculpat. Ce invocă premierul israelian

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut amânarea depoziţiei sale în procesul în care este inculpat pentru corupţie şi care urma să fie reluat în zilele următoare.

„Din motive clasificate de securitate şi diplomatice legate (...) de evenimentele dramatice care au avut loc în Statul Israel şi în tot Orientul Mijlociu în ultima vreme, prim-ministrul nu va putea depune mărturie în cadrul procedurii cel puțin în următoarele două săptămâni”, se arată în documentul depus la Tribunalul Districtual din Ierusalim, scrie Agerpres.

Un plic sigilat care detaliază motivele clasificate a fost remis instanţei, care va decide odată ce procuratura îşi va prezenta răspunsul.

Procesul reîncepe duminică, 12 aprilie, iar anunțul a venit la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgență impusă în contextul războiului cu Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut anul trecut că a discutat despre o posibilă grațiere cu președintele Israelului, însă Isaac Herzog a negat existența unei astfel de convorbiri.

Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Acuzațiile includ faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicații Bezeq atunci când era ministru al comunicațiilor. De asemenea, el ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicații israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârșit că este victima unei „cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deține recordul celor mai mulţi ani petrecuți la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.