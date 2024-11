Coreea de Nord a publicat videoclipul cu lansarea de probă a celei mai noi și mai mari rachete balistice intercontinentale (ICBM), denumită Hwasong-19. Este considerată „cea mai puternică rachetă strategică din lume”.

Lansarea a avut loc joi, 31 octombrie, sub supravegherea lui Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord. Dispozitivul a fost propulsat la o altitudine mai mare decât orice rachetă nord-coreeană anterioară. Armatele din Coreea de Sud și Japonia au urmărit zborul acesteia înainte ca racheta să se prăbușească în oceanul dintre Japonia și Rusia.

Vineri, 1 noiembrie, agenţia de presă de stat KCNA a caracterizat racheta Hwasong-19 ca fiind „cea mai puternică rachetă strategică din lume”.

Un oficial militar din Coreea de Sud a declarat că noua rachetă a fost trasă de la un lansator de transportoare, care are 11 axe și o lungime de 98 de picioare. Este mai lung decât cel mai mare ICBM cunoscut anterior din Coreea de Nord, Hwasong-17, care are 11 axe, dar are aproximativ 75 de picioare lungime, potrivit Newsweek.

Racheta a fost lansată joi, 31 octombrie, dintr-o locație nedezvăluită din Coreea de Nord. A zburat pe o distanță de 622 mile și a atins o altitudine maximă de 4.776 mile înainte de a ateriza în Marea Japoniei, o mare din vestul Oceanului Pacific.

În timp ce racheta a călătorit pe o cale verticală abruptă pentru a evita spațiul aerian suveran al altor țări, Japonia a estimat că Hwasong-19 este capabil să zboare peste 9.320 de mile. Astfel, „Hwasong-19” ar putea lovi coastele de est și de vest ale SUA de oriunde din Peninsula Coreeană.

Modelul „Hwasong-19” a demonstrat că are raza de acţiune necesară pentru a atinge orice țintă din apropierea Statelor Unite. Totuși, încă există întrebări cu privire la abilitatea Coreei de Nord de a ghida eficient o astfel de armă şi de a proteja un focos nuclear în timp ce aceasta reintră în atmosferă.