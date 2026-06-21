Gestul fără precedent al lui Zelenski: returnează Ordinul Vulturul Alb al Poloniei, după decizia Varșoviei de a-i retrage cea mai înaltă distincție de stat

Scandal istoric între Kiev și Varșovia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a returnat Ordinul Vulturul Alb Poloniei, după ce Varșovia i-a retras cea mai înaltă distincție de stat în urma unui scandal legat de memoria celui de-Al Doilea Război Mondial.

Gestul liderului de la Kiev vine după decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a-i retrage distincția acordată în 2023 de fostul președinte Andrzej Duda, pe fondul controverselor generate de decizia Ucrainei de a denumi o unitate militară după Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), potrivut CNN.

Zelenski a anunțat public că returnează ordinul, precizând că decorația a fost percepută în Ucraina ca un simbol al sprijinului pentru întreaga națiune și pentru armata ucraineană.

„Ucrainenii au crezut că ordinul «a fost destinat poporului ucrainean și armatei noastre». Astăzi, am trimis înapoi ordinul către președintele Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care ucrainenii îl merită”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X, însoțit de imagini cu ordinul și dovada expedierii acestuia către administrația prezidențială poloneză.

Decizia sa vine după ce Karol Nawrocki a anunțat oficial retragerea Ordinului Vulturul Alb, invocând decizia liderului ucrainean de a onora simbolic UPA, formațiune militară activă în anii 1940–1950, considerată în Polonia responsabilă pentru masacrele din Volînia și alte regiuni istorice.

„Pentru majoritatea societății poloneze, Armata Insurecțională Ucraineană rămâne, înainte de toate, o formațiune responsabilă pentru crime crude împotriva cetățenilor Republicii Polone în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Nawrocki într-un discurs video, în care a criticat dur decizia Kievului.

Controversa a reaprins una dintre cele mai sensibile dispute istorice din Europa de Est, legată de evenimentele din Volînia și Galiția de Est, unde istoricii polonezi susțin că UPA a fost implicată în uciderea a zeci de mii de civili polonezi.

În 2016, parlamentul de la Varșovia a calificat aceste acțiuni drept genocid, în timp ce Ucraina afirmă că în acea perioadă au avut loc lupte și represalii reciproce între formațiuni armate poloneze și ucrainene.

Reacțiile de la Kiev nu au întârziat să apară. Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kyrylo Budanov, a catalogat decizia Poloniei drept „un act neprietens față de poporul nostru” și „un cadou pentru agresorul de la Moscova, care îl va folosi cu siguranță împotriva ambelor noastre țări”.

La rândul său, mai mulți oficiali ucraineni au anunțat că vor returna distincțiile de stat primite din partea Poloniei, considerând măsura drept „o escaladare diplomatică”.

Fostul premier ucrainean Arseniy Yatsenyuk a criticat însă reacțiile în lanț, afirmând că „o decizie dăunătoare și incorectă a actualului președinte al Poloniei nu poate fi corectată prin alte decizii greșite ale noastre”.

Premierul Donald Tusk a încercat să calmeze spiritele, subliniind că disputa istorică riscă să afecteze cooperarea bilaterală în contextul războiului din Ucraina.

„Linia frontului este în altă parte”, a declarat Tusk, avertizând că tensiunile dintre Kiev și Varșovia „îi convin Rusiei și slăbesc frontul de solidaritate occidental”.

În ciuda disputei, autoritățile poloneze au transmis că sprijinul militar și politic pentru Ucraina rămâne neschimbat, însă au cerut reluarea dialogului privind exhumările și clarificarea crimelor istorice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.