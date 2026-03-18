Decizie unică în fotbal: Cupa Africii pe Națiuni i-a fost luată Senegalului și acordată Marocului la masa verde

După două luni de la terminarea competiției, CAF descalifică Senegalul, iar Cupa Africii pe Națiuni 2025 este acordată Marocului!

Comitetul de Apel al Federației Africane de Fotbal a admis apelul Marocului în a doua instanță, constatând că senegalezii s-au retras, și a acordat astfel o victorie cu 3-0 la „masa verde”.

CAF, Federația Africană de Fotbal, a admis apelul Marocului la două luni după finală, pe care Maroc a pierdut-o cu 1-0 pe teren propriu. A descalificat Senegalul, a acordat echipei gazdă o victorie cu 3-0 și, în consecință, a acordat trofeul Marocului. Această veste a surprins pe toată lumea, deoarece comisia disciplinară respinsese anterior apelul Marocului. Cu toate acestea, Comisia de Apel a CAF a anulat decizia, confirmând plângerile jucătorilor din Maghreb.

După ce a primit o lovitură de pedeapsă extrem de controversară împotriva sa, pe care Brahim Diaz, de la Real Madrid, a ratat-o, în prelungiri, Senegal a părăsit terenul și a mers la vestiare. După ce au fost convinși să revină la fluierul final, Leii din Teranga au câștigat Cupa grație golului marcat de Pape Gueye în minutul 94.

„Comisia de Apel a Confédération Africane de Football a decis astăzi că, în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni CAF”, se arată în comunicat, „echipa națională a Senegalului este declarată învinsă prin lipsă în meciul final al Cupei Africii pe Națiuni TotalEnergies CAF Maroc 2025, cu rezultatul de 3-0 în favoarea Fédération Royale Marocaine de Football”, a decis aseară comisia.

Copiii de mingi i-au furat prosopul lui Mendy: amendă de 50.000 de dolari!

De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare în urma deciziei de a acorda Cupa Marocului: „Apelul depus împotriva lui Ismaël Saibari (jucătorul cu nr. 11 al echipei naționale a Marocului) este parțial admis. Comisia de Apel CAF confirmă că Saibari a comis o abatere disciplinară, încălcând articolele 82 și 83(1) din Codul Disciplinar CAF, reducând numărul de suspendări de la meciuri de la două la una (cu o suspendare condiționată). Amenda de 100.000 de dolari este, de asemenea, anulată. Apelul depus în legătură cu incidentul în care au fost implicați copiii de mingi (care au încercat în mod repetat să fure prosopul lui Mendy, portarul senegalez) este parțial admis. Comisia de Apel CAF confirmă concluzia sa că Federația Marocană este responsabilă pentru conduita copiilor de mingi în timpul meciului în cauză. Amenda aplicată în legătură cu incidentul este însă redusă la 50.000 de dolari. Revizuirea OFR/VAR este respinsă. Prin urmare, amenda de 100.000 de dolari către Federația Marocană de Fotbal este confirmată. Incidentul cu laser este parțial admis, amenda fiind redusă la 10.000 USD. Toate celelalte cereri sau cereri de despăgubire sunt respinse”.