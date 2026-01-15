search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Miniștrii apărării american și nipon s-au delectat cu exerciții fizice înaintea unei întâlniri oficiale la Pentagon

0
0
Publicat:

Ministrul nipon al apărării, Shinjiro Koizumi, aflat într-o vizită în SUA, și secretarul apărării american Pete Hegseth au participat joi la un antrenament fizic al armatei Statelor Unite, cu câteva ore înaintea unei întâlniri bilaterale oficiale.

Miniștrii apărării, la ora de exerciții fizice FOTO: Captură video
Miniștrii apărării, la ora de exerciții fizice FOTO: Captură video

Koizumi şi Hegseth au făcut flotări în cadrul antrenamentului comun într-o demonstraţie a relaţiei lor personale strânse şi a puterii alianţei dintre cele două ţări.

Mai târziu, în cursul zilei de joi, Hegseth urma să-l întâmpine pe Koizumi într-o ceremonie cu gardă de onoare, înaintea întâlnirii lor la Pentagon, lângă Washington, scrie Agerpres.

Cu ocazia acestei vizite la Washington, ministrul japonez al apărării speră să se asigure că SUA rămân angajate în favoarea păcii şi stabilităţii în Asia, având în vedere că administraţia preşedintelui Donald Trump a desemnat emisfera vestică drept prioritate absolută, potrivit unor oficiali de la Tokyo.

În timp ce Trump a minimizat recentele activităţi militare ale Chinei în jurul Taiwanului, administraţia sa încearcă să-şi consolideze poziţia în America de Nord şi de Sud şi în apele înconjurătoare, după cum o demonstrează recenta intervenţie în Venezuela şi presiunile exercitate asupra Groenlandei.

Pe lângă discuţiile despre problemele majore legate de regiunea indo-pacifică şi de alte zone, Koizumi urmează să-l informeze pe Hegseth despre planul Japoniei de a-şi revizui trei documente cheie de securitate în acest an şi de a-şi consolida capacităţile de apărare, conform agenţiei de presă citate.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare protest din 2026! Mii de români, în marș spre Guvern: “Jos Bolojan”, “Libertate”, “Unitate națională”, “Călin Georgescu, președinte”
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Semnul de pe Google Maps care a zăpăcit şoferii care ajung în Bucureşti. Ce este „z”-ul de pe aplicaţie
playtech.ro
image
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n loc pentru un meci de fotbal american
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Zona din România care nu e acoperită de articolul 5 din NATO! Avertismentul șefului Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet