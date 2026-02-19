Interlopul Ghenosu, reţinut de DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj. Cum își amenința victimele cu moarte

Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a cinci persoane şi măsura controlului judiciar față de o alta, fiind cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj, scrie Agerpres.

Surse judiciare au precizat că una dintre persoanele reţinute ar fi interlopul Florin Ghinea, zis Ghenosu, coordonator al grupării.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-a cristalizat în jurul unui inculpat în vârstă de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea şi reputaţia sa în mediul infracţional, a coordonat activitatea membrilor grupului, a stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive şi a dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare şi temere", susţin anchetatorii.

În perioada 2023 - februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse, membri ai grupului infracţional organizat, liderul a oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 şi 30% pe lună, fără să fie autorizat în acest sens, explică DIICOT. Potrivit procurorilor, s-ar fi acordat împrumuturi în euro pentru care s-au perceput dobânzi între 81.000 şi 459.000 euro.

„În scopul dobândirii în mod injust a unor sume mari de bani, membrii grupării de criminalitate organizată au procedat la exercitarea de presiuni psihice, ameninţări cu acte de violenţă şi chiar cu moartea asupra victimelor şi a altor persoane din familia acestora", arată procurorii.

În urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de miercuri, au fost găsite şi ridicate sume de bani în lei şi euro, sisteme de stocare a datelor şi de monitorizare video, înscrisuri, două autoturisme de lux, precum şi alte probe, informează DIICOT.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a doi dintre cei reţinuţi şi a arestului la domiciliu faţă de ceilalţi trei.