Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat la Administraţia Prezidenţială

Radu-Ioan Mogoș a fost numit de președintele Nicușor Dan consilier de stat la Administrația Prezidențială.

Radu Ioan Mogoș este conferențiar universitar din cadrul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București

Acesta îşi va prelua noua calitate de săptămâna viitoare. Decretul de numire, semnat joi de preşedintele Nicuşor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial.

”Începând cu data de 25 mai 2026, domnul Radu-Ioan Mogoş se numeşte în funcţia de consilier de stat”, se arată în document.