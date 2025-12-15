search
Luni, 15 Decembrie 2025
Laureata Premiului Nobel pentru Pace a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii din Venezuela

Publicat:

Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.

Maria Corina Machado a ajuns la Oslo FOTO: X
Maria Corina Machado a ajuns la Oslo FOTO: X

„Fractura vertebrală este confirmată”, a declarat Claudia Macero, referindu-se la un articol din ziarul norvegian Aftenposten, care a publicat iniţial informaţia.

„Pentru moment, nu vor fi comunicate informaţii suplimentare în afara celor menţionate în articol”, a adăugat ea. 

Potrivit Aftenposten, fractura a fost provocată în timpul transportului cu o mică barcă de pescuit, lunea trecută. Călătoria cu barca a fost foarte dramatică, nu în ultimul rând din cauza condiţiilor meteorologice extrem de nefavorabile, cu vânt puternic şi valuri înalte, scrie News.

După ce a ajuns în Norvegia, joi seara, aceste leziuni au fost examinate la Spitalul Universitar Ullevål din Oslo, iar medicii au constatat mai multe leziuni, printre care o vertebră fracturată.

  Potrivit Wall Street Journal, Machado și-a început fuga în urmă cu o săptămână, deghizată și purtând perucă. Ea a călătorit mai întâi de la periferia Caracasului, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Ulterior, a traversat periculos Marea Caraibelor, o operațiune despre care armata americană fusese informată, și a fost întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în astfel de misiuni, pus la dispoziție de administrația Trump. Miercuri, 10 decembrie, Machado a zburat cu un avion privat spre Oslo.

