Japonia a confiscat o navă de pescuit chineză în zona sa economică exclusivă. Căpitanul a fost arestat

Autoritățile japoneze au anunțat joi că au confiscat joi o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, după ce aceasta nu s-a conformat ordinului de a opri pentru o inspecție la bord, o măsură ce riscă să tensioneze și mai mult relațiile între Beijing și Tokyo, relatează presa britanică.

Vasul de pescuit se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, la aproximativ 170 de kilometri de orașul portuar Nagasaki, din sud-vestul țării, când a fost interceptat, potrivit agenției de control al pescuitului din Japonia.

„Căpitanul navei a primit ordinul de a opri pentru inspecție de la un ofițer de control al pescuitului, dar nava nu s-a conformat și a fugit”, a declarat agenția.

Aceasta este prima confiscare a unei nave de pescuit chineze de către ofițerii japonezi din 2022 încoace. China nu a reacționat încă la anunțul Japoniei.

Autoritățile și mass-media japoneze au descris nava confiscată ca fiind o barcă de pescuit dotată cu plasă cu capacitate mare.

„Vom continua să luăm măsuri ferme în activitățile noastre de aplicare a legii pentru a preveni și descuraja operațiunile de pescuit ilegal efectuate de nave străine”, a declarat vineri secretarul șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara.

Ministerul de Externe al Chinei nu a comentat imediat incidentul, care survine pe fondul relațiilor tensionate dintre cele două țări după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a provocat furia Chinei în noiembrie, sugerând că Tokyo ar putea interveni militar în cazul în care Beijingul ar declanșa o criză în Strâmtoarea Taiwan și ar încerca să preia insula prin forță.

Ca răspuns la remarca lui Takaichi, pe care ministerul de externe al Chinei a descris-o ca fiind „revoltătoare”, Beijingul a convocat ambasadorul de la Tokyo și a avertizat cetățenii săi să reconsidere călătoriile și studiile în Japonia.

Acest lucru a dus la o scădere bruscă a numărului turiștilor chinezi în Japonia și la o cădere a acțiunilor companiilor japoneze legate de turism și comerțul cu amănuntul.

Pe măsură ce disputa diplomatică s-a adâncit la sfârșitul anului 2025, Beijingul a cerut în repetate rânduri ca Takaichi să-și retragă comentariile, iar ministerul său de externe a avertizat Japonia să „nu se mai joace cu focul”.

Artistele japoneze aflate în turneu în China s-au confruntat cu spectacole anulate, iar lansările de filme japoneze populare au fost amânate.

Ultimii doi urși panda din Japonia au fost returnați Chinei luna trecută.