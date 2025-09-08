Video Prințul „libelulă” al Japoniei ar putea fi ultimul împărat al celei mai vechi monarhii din lume

La 18 ani, prințul Hisahito al Japoniei este primul moștenitor de sex masculin care ajunge la maturitate în ultimele patru decenii. Pentru mulți japonezi, însă, el nu reprezintă doar viitorul tronului imperial – ci și posibilul său sfârșit, relatează CNN.

Ceremoniile fastuoase care au marcat, sâmbătă, intrarea oficială a tânărului în viața adultă, conform tradiției imperiale, au fost mai mult decât un simplu ritual de trecere. Au reprezentat, pentru o parte a societății japoneze, un memento al fragilității unei instituții milenare, aflată astăzi în criză de succesiune.

Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei, după tatăl său, prințul moștenitor Akishino.

Este nepotul împăratului Naruhito, care are un copil, o fiică, prințesa Aiko. Tatăl lui Hisahito, Akishino, fratele mai mic al împăratului, a fost ultimul bărbat care a ajuns la vârsta adultă în familie, în 1985.

Hisahito este cel mai tânăr dintre cei 16 membri ai familiei imperiale adulte. El și tatăl său sunt singurii doi moștenitori de sex masculin care sunt mai tineri decât Naruhito. Prințul Hitachi, fratele mai mic al fostului împărat Akihito, este al treilea în linia de succesiune la tron, dar are deja 89 de ani.

Dacă actualul împărat Naruhito, care are o singură fiică – populara prințesă Aiko – nu va avea alți urmași, iar Hisahito nu va avea, la rândul său, un fiu, Japonia se va confrunta cu o dilemă istorică: cum să salveze o dinastie de 1.500 de ani fără a încălca tradiția succesiunii masculine?

Un prinț discret, pasionat de insecte

La exterior, Hisahito pare un adolescent obișnuit. Student în primul an la Universitatea Tsukuba, în apropiere de Tokyo, studiază biologia și este pasionat de badminton.

Este în mod special pasionat de libelule și este coautor al unei lucrări academice despre un studiu al insectelor de pe terenul moșiei sale din Akasaka, Tokyo.

În prima sa conferință de presă, susținută în martie, tânărul prinț a vorbit cu reținere, dar cu claritate despre dorința sa de a contribui la protejarea speciilor de insecte în zonele urbane.

Născut pe 6 septembrie 2006, Hisahito este singurul fiu al prințului moștenitor Akishino și al prințesei Kiko. Are două surori mai mari: prințesa Kako și fosta prințesă Mako, care a renunțat la titlu în urma căsătoriei cu un cetățean obișnuit.

Deși a împlinit 18 ani anul trecut, Hisahito a amânat ceremoniile de majorat pentru a se putea concentra pe examenele de admitere la facultate.

O monarhie fără viitor?

Prințul Hisahito este singurul descendent de sex masculin sub 50 de ani din cadrul unei familii imperiale restrânse, în care majoritatea membrilor au vârste înaintate. După el, nu mai există niciun moștenitor direct eligibil. Unchiul său, împăratul Naruhito, are o fiică – dar legea actuală nu-i permite să-i succeadă la tron.

Deși Japonia a avut, istoric, opt împărătese – ultima în secolul al XVIII-lea – toate au fost considerate excepții, fără urmași direcți. Reforma din 1889, urmată de legea din 1947, a consfințit succesiunea exclusiv masculină, într-un efort de a conserva „valorile tradiționale” ale familiei imperiale.

Problema succesiunii nu este doar una dinastică, ci reflectă și tendințele demografice mai largi ale Japoniei: o populație în scădere, cu o rată a natalității îngrijorător de mică.

Reforma amânată și povara moștenitorului

În 2005, în contextul lipsei unor urmași de sex masculin, guvernul japonez a propus – timid – ideea permiterii succesiunii feminine. Nașterea lui Hisahito, în 2006, a oprit dezbaterea brusc, alimentând argumentele conservatorilor.

În 2022, un consiliu format din experți apropiați de curentele naționaliste a recomandat menținerea liniei masculine, dar a sugerat ca prințesele care se căsătoresc să își păstreze statutul regal. A fost evocată chiar și ideea readucerii în linia succesorală a unor descendenți ai fostelor familii imperiale dizolvate – un gest care ar echivala cu o restaurare simbolică a unei aristocrații abolite.

Deocamdată, însă, toate scenariile sunt blocate politic. Iar în absența unei decizii clare, întreaga greutate a viitorului monarhiei cade pe umerii tânărului Hisahito. Fostul șef al Agenției Casei Imperiale, Shingo Haketa, avertiza recent: „Întrebarea fundamentală nu este cine trebuie să moștenească tronul, ci cum putem salva instituția imperială”.

Tradiție, simboluri și tăcere imperială

Ceremoniile de majorat ale prințului au debutat sâmbătă, în reședința familiei sale, cu un ritual sobru: un mesager din partea împăratului i-a înmânat simbolic o coroană. Într-un al doilea act, la Palatul Imperial, Hisahito a purtat veșmintele tradiționale ale adolescenței, înainte de a primi „kanmuri” – acoperământul de cap rezervat adulților. A urmat o reverență adâncă și un jurământ de responsabilitate.

În cursul zilei, a participat la o procesiune într-o caleașca regală către cele trei altare sacre din incinta palatului. Mai târziu, a fost decorat cu Ordinul Suprem al Crizantemei – distincția acordată membrilor casei imperiale la împlinirea vârstei adulte.

Săptămâna aceasta, tânărul moștenitor urmează să efectueze o serie de vizite simbolice: la sanctuarul shintoist de la Ise, la mormântul legendarului împărat Jinmu din Nara, dar și la mausoleul împăratului Hirohito – bunicul său – în suburbiile Tokyo-ului.

O întâlnire cu premierul Shigeru Ishiba și un dineu cu rudele, organizat într-un hotel din Tokyo de către părinții săi, vor încheia ritualul.

Dincolo de etichetă și fast, rămâne tăcerea unei monarhii în criză de moștenitori. Hisahito, pasionat de libelule și tăcut din fire, devine simbolul unei instituții care, în ciuda istoriei sale îndelungate, se confruntă cu întrebarea pe care Japonia ezită să o formuleze cu voce tare: poate supraviețui cea mai veche monarhie din lume propriului viitor?