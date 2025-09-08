search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Prințul „libelulă” al Japoniei ar putea fi ultimul împărat al celei mai vechi monarhii din lume

0
0
Publicat:

La 18 ani, prințul Hisahito al Japoniei este primul moștenitor de sex masculin care ajunge la maturitate în ultimele patru decenii. Pentru mulți japonezi, însă, el nu reprezintă doar viitorul tronului imperial – ci și posibilul său sfârșit, relatează CNN.

Prințul Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei/FOTO:X
Prințul Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei/FOTO:X

Ceremoniile fastuoase care au marcat, sâmbătă, intrarea oficială a tânărului în viața adultă, conform tradiției imperiale, au fost mai mult decât un simplu ritual de trecere. Au reprezentat, pentru o parte a societății japoneze, un memento al fragilității unei instituții milenare, aflată astăzi în criză de succesiune.

Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei, după tatăl său, prințul moștenitor Akishino.

Este nepotul împăratului Naruhito, care are un copil, o fiică, prințesa Aiko. Tatăl lui Hisahito, Akishino, fratele mai mic al împăratului, a fost ultimul bărbat care a ajuns la vârsta adultă în familie, în 1985.

Prințul Hisahito este nepotul împăratului Naruhito/ FOTO:X
Prințul Hisahito este nepotul împăratului Naruhito/ FOTO:X

Hisahito este cel mai tânăr dintre cei 16 membri ai familiei imperiale adulte. El și tatăl său sunt singurii doi moștenitori de sex masculin care sunt mai tineri decât Naruhito. Prințul Hitachi, fratele mai mic al fostului împărat Akihito, este al treilea în linia de succesiune la tron, dar are deja 89 de ani.

Dacă actualul împărat Naruhito, care are o singură fiică – populara prințesă Aiko – nu va avea alți urmași, iar Hisahito nu va avea, la rândul său, un fiu, Japonia se va confrunta cu o dilemă istorică: cum să salveze o dinastie de 1.500 de ani fără a încălca tradiția succesiunii masculine?

Un prinț discret, pasionat de insecte

La exterior, Hisahito pare un adolescent obișnuit. Student în primul an la Universitatea Tsukuba, în apropiere de Tokyo, studiază biologia și este pasionat de badminton.

Este în mod special pasionat de libelule și este coautor al unei lucrări academice despre un studiu al insectelor de pe terenul moșiei sale din Akasaka, Tokyo.

În prima sa conferință de presă, susținută în martie, tânărul prinț a vorbit cu reținere, dar cu claritate despre dorința sa de a contribui la protejarea speciilor de insecte în zonele urbane.

Născut pe 6 septembrie 2006, Hisahito este singurul fiu al prințului moștenitor Akishino și al prințesei Kiko. Are două surori mai mari: prințesa Kako și fosta prințesă Mako, care a renunțat la titlu în urma căsătoriei cu un cetățean obișnuit.

Deși a împlinit 18 ani anul trecut, Hisahito a amânat ceremoniile de majorat pentru a se putea concentra pe examenele de admitere la facultate.

O monarhie fără viitor?

Prințul Hisahito este singurul descendent de sex masculin sub 50 de ani din cadrul unei familii imperiale restrânse, în care majoritatea membrilor au vârste înaintate. După el, nu mai există niciun moștenitor direct eligibil. Unchiul său, împăratul Naruhito, are o fiică – dar legea actuală nu-i permite să-i succeadă la tron.

Deși Japonia a avut, istoric, opt împărătese – ultima în secolul al XVIII-lea – toate au fost considerate excepții, fără urmași direcți. Reforma din 1889, urmată de legea din 1947, a consfințit succesiunea exclusiv masculină, într-un efort de a conserva „valorile tradiționale” ale familiei imperiale.

Problema succesiunii nu este doar una dinastică, ci reflectă și tendințele demografice mai largi ale Japoniei: o populație în scădere, cu o rată a natalității îngrijorător de mică.

Reforma amânată și povara moștenitorului

În 2005, în contextul lipsei unor urmași de sex masculin, guvernul japonez a propus – timid – ideea permiterii succesiunii feminine. Nașterea lui Hisahito, în 2006, a oprit dezbaterea brusc, alimentând argumentele conservatorilor.

În 2022, un consiliu format din experți apropiați de curentele naționaliste a recomandat menținerea liniei masculine, dar a sugerat ca prințesele care se căsătoresc să își păstreze statutul regal. A fost evocată chiar și ideea readucerii în linia succesorală a unor descendenți ai fostelor familii imperiale dizolvate – un gest care ar echivala cu o restaurare simbolică a unei aristocrații abolite.

Deocamdată, însă, toate scenariile sunt blocate politic. Iar în absența unei decizii clare, întreaga greutate a viitorului monarhiei cade pe umerii tânărului Hisahito. Fostul șef al Agenției Casei Imperiale, Shingo Haketa, avertiza recent: „Întrebarea fundamentală nu este cine trebuie să moștenească tronul, ci cum putem salva instituția imperială”.

Tradiție, simboluri și tăcere imperială

Ceremoniile de majorat ale prințului au debutat sâmbătă, în reședința familiei sale, cu un ritual sobru: un mesager din partea împăratului i-a înmânat simbolic o coroană. Într-un al doilea act, la Palatul Imperial, Hisahito a purtat veșmintele tradiționale ale adolescenței, înainte de a primi „kanmuri” – acoperământul de cap rezervat adulților. A urmat o reverență adâncă și un jurământ de responsabilitate.

În cursul zilei, a participat la o procesiune într-o caleașca regală către cele trei altare sacre din incinta palatului. Mai târziu, a fost decorat cu Ordinul Suprem al Crizantemei – distincția acordată membrilor casei imperiale la împlinirea vârstei adulte.

Săptămâna aceasta, tânărul moștenitor urmează să efectueze o serie de vizite simbolice: la sanctuarul shintoist de la Ise, la mormântul legendarului împărat Jinmu din Nara, dar și la mausoleul împăratului Hirohito – bunicul său – în suburbiile Tokyo-ului.

O întâlnire cu premierul Shigeru Ishiba și un dineu cu rudele, organizat într-un hotel din Tokyo de către părinții săi, vor încheia ritualul.

Dincolo de etichetă și fast, rămâne tăcerea unei monarhii în criză de moștenitori. Hisahito, pasionat de libelule și tăcut din fire, devine simbolul unei instituții care, în ciuda istoriei sale îndelungate, se confruntă cu întrebarea pe care Japonia ezită să o formuleze cu voce tare: poate supraviețui cea mai veche monarhie din lume propriului viitor?

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
playtech.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Adevăratul motiv pentru care Prințesa Kate și Prințul William nu se pot ține de mână în public. Nu dorm nici în același pat

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică