Iranul și Israelul păstrează discreția în ceea ce privește atacul asupra orașului Isfahan. Radarele Irakului „au detectat survolul unor obiecte” către Iran

Explozii au răsunat vineri într-un oraș din centrul Iranului în ceea ce sursele au descris ca fiind un atac israelian, dar Teheranul a minimizat incidentul și a indicat că nu are planuri de represalii, o reacție moderată ce pare să aibă drept scop evitarea unui război la nivel regional, comentează Reuters.

Natura limitată a atacului, precum și răspunsul discret al Iranului au părut să semnaleze reușita eforturilor diplomaților de a preveni un război la scară largă de la amplul atac cu drone și rachete iranian asupra Israelului sâmbăta trecută.

Presa și oficialii iranieni au relatat despre un număr mic de explozii, despre care au spus că au fost provocate de apărarea aeriană care a doborât trei drone deasupra orașului Isfahan. este de remarcat că aceștia au descris incidentul drept un atac în urma unor infiltrări și nu ca fiind efectuat de Israel, ceea ce e de natură să elimine necesitatea unor represalii.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că nu există planuri de a veni cu o ripostă asupra Israelului.

„Sursa străină a incidentului nu a fost confirmată. Nu a fost lansat niciun atac extern, iar discuția înclină mai degrabă spre infiltrare decât spre atac", a declarat oficialul.

Jonathan Lord, șeful programului de securitate în Orientul Mijlociu din cadrul Center for a New American Security, un think tank american, a apreciat că asta „pare să indice faptul că Iranul încearcă să atenueze riscul, să minimizeze impactul atacului și, probabil, să coboare de pe scara escaladării".

Israelul nu a comentat nimic despre incident, în timp ce aliatul său, Washingtonul, a dat de înțeles că nu dorește să fie asociat cu atacul. Întrebat în repetate rânduri despre acest subiect în cadrul unei conferințe de presă în Italia, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că nu va face niciun comentariu, mulțumindu-se în schimb să sublinieze că Statele Unite rămân angajate față de securitatea Israelului, dar că nu sunt implicate în niciun del de operațiune ofensivă.

Ciocnirile dintre Israel și interpușii iranieni din Orientul Mijlociu s-au intensificat de-a lungul celor șase luni de război în Fâșia Gaza, ceea ce a stârnit temeri că războiul din umbră dintre Israel și Iran ar putea să se transforme într-un conflict direct.

Apeluri la calm

Aliații, inclusiv Statele Unite, au făcut presiuni toată săptămâna pentru a se asigura că orice represalii suplimentare vor fi calibrate astfel încât să nu provoace o nouă escaladare. Miniștrii de externe britanic și german au vizitat Ierusalimul în această săptămână, iar țările occidentale au înăsprit sancțiunile impuse Iranului pentru a liniști Israelul.

Vineri, Israelul nu a spus nimic cu privire la eventualitatea planificării de noi acțiuni. În afară de loviturile directe pe teritoriul iranian, acesta are și alte modalități de a riposta, inclusiv atacuri cibernetice și lovituri asupra intermediarilor iranieni din altă parte.

Într-un semn de presiune în cadrul guvernului israelian de dreapta cu privire la răspuns mai puternic, Itamar Ben Gvir, ministrul securității naționale de extremă dreapta, a scris un singur cuvânt pe X după loviturile de vineri: „Slabă”.

Țări din întreaga lume au făcut apel la calm.

„În lumina rapoartelor privind loviturile din 19 aprilie, îndemnăm toate părțile să lucreze pentru a preveni o nouă escaladare", au transmis miniștrii de externe din Grupul celor șapte democrații industrializate într-o declarație comună la finalul unei reuniuni în Italia la care a participat și Blinken.

Aceștia au cerut, de asemenea, încetarea focului în Fâșia Gaza, eliberarea ostaticilor deținuți acolo de Hamas, un flux sporit de ajutoare pentru civilii din Gaza și ca Israelul să nu atace Rafah, ultimul loc de refugiu pentru circa un milion de locuitori din Gaza.

„Este absolut necesar ca regiunea să rămână stabilă și ca toate părțile să se abțină de la noi acțiuni", a transmis Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Apeluri similare au venit din partea Beijingului, Moscovei și a statelor arabe din regiune.

Nicio mențiune la Israel

În Iran, știrile despre incidentul de vineri nu au făcut nicio mențiune la Israelul, iar televiziunea de stat a difuzat intervenții ale unor analiști și experți care au desconsiderat amploarea incidentului. Un analist a declarat la televiziunea de stat că mini dronele pilotate de „infiltrări din interiorul Iranului" au fost doborâte de apărarea aeriană din Isfahan.

Imediat după miezul nopții, „trei drone au fost observate pe cer deasupra orașului Isfahan. Sistemul de apărare aeriană a devenit activ și a distrus aceste drone în aer", a transmis televiziunea de stat iraniană.

Presa israeliană a evitat să citeze direct oficiali israelieni, făcând referire în schimb la relatări ale presei străine care au citat surse israeliene ce au confirmat că Israelul se află în spatele atacurilor.

Unele voci israeliene au sugerat că scopul a fost acela de a demonstra capacitatea de a ataca fără a provoca daune.

Președintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat Israelul înainte de atacul de vineri că Teheranul va da un „răspuns sever” în cazul oricărui atac asupra teritoriului său.

Iranul a declarat joi în fața Consiliului de Securitate al ONU că Israelul „trebuie să fie obligat să oprească orice aventurism militar suplimentar împotriva intereselor noastre", în timp ce secretarul general al ONU a avertizat că Orientul Mijlociu se află într-un „moment de pericol maxim".

Discreție și din partea Israelului

În absența unor comentarii publice oficiale, presa israeliană a citat vineri relatări din presa străină privind un atac israelian asupra Iranului.

Armata israeliană și Ministerul externe au refuzat să comenteze și nu au existat declarații publice imediate din partea unor politicieni de rang înalt, cu excepția ministrului de linie dură, Itamar Ben Gvir, care a trimis un mesajul format dintr-un singur cuvânt „Slab!” pe platforma de socializare X.

Presa israeliană a citat relatări ale New York Times și Washington Post, care au citat oficiali israelieni anonimi ce au confirmat că Israelul a fost în spatele atacului, dar nu au raportat vreo confirmare oficială.

Israelul are o lungă tradiție de a păstra ambiguitatea cu privire la chestiuni precum armele nucleare și operațiunile de informații, iar tăcerea părea să facă parte din mesajul pe care a dorit să-l transmită.

Scriind pentru cel mai mare ziar israelian, Yedioth Ahronoth, înainte ca atacul să aibă loc, un editorialist a dezvăluit că un oficial a spus că Israelul a planificat o „operațiune punctuală".

El a citat o povestire biblică în care viitorul rege David s-a strecurat lângă un dușman care dormea și i-a tăiat o bucată de haină, drept dovadă că ar fi putut să-i dea o lovitură mortală, dar a ales să nu o facă.

„Cred că, în cele din urmă, este un mesaj de avertizare că Israelul poate răspunde și poate ajunge la Iran dacă vrea, însă nu doresște să extindă sfera acestui conflict în acest moment", a apreciat Hasan Alhasan, cercetător avansat pentru politica Orientului Mijlociu la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

Sondajele de opinie din Israel nu par să arate o dorință covârșitoare pentru represalii, un sondaj de joi arătând că 48% dintre respondenți sunt în favoarea unei riposte, chiar dacă asta ar însemna extinderea conflictului, în timp ce 52% au preferat să nu răspundă.

„Suntem bine, puteți să vă uitați în jur, suntem fericiți aici, nu din cauza atacului, dar cred că situația din Orientul Mijlociu este complicată, dar Israelul va câștiga întotdeauna și toată lumea trebuie să știe asta", a declarat Pavlo Tzuk, un locuitor din centrul Israelului.

„Sper că oamenii din Iran vor înțelege că nu vrem război, ci pace și vrem să fim în siguranță”, a mai spus el.

Radarele Irakului „au detectat survolul unor obiecte'” către Iran

„Nu s-a înregistrat niciun atac pe teritoriul irakian", a declarat sub rezerva anonimatului pentru EFE un colonel din Ministerul irakian de Interne, a relatat Agerpres.

În schimb, „radarele irakiene au detectat obiecte stranii care au traversat spaţiul aerian irakian în această dimineaţă devreme în direcţia Iranului", a precizat el.

Potrivit presei americane, Israelul a lansat în zorii zilei de vineri mai multe rachete împotriva Iranului în provincia Isfahan. Iranul a negat însă că ar fi avut loc un atac: mai întâi a spus că apărarea antiaeriană a doborât mai multe drone, iar ulterior s-a limitat la a spune că a fost vorba despre „mai multe obiecte zburătoare".

Până acum, nici guvernul israelian, nici Pentagonul nu au recunoscut oficial operaţiunea, notează EFE.

Pe de altă parte, sursa irakiană a spus că „deocamdată nu există nicio confirmare oficială" a ştirilor difuzate vineri de mass-media arabe, şi care au circulat pe reţele sociale, despre descoperirea în această dimineaţă a rămăşiţelor unei rachete israeliene" în provincia Waset, în centrul Irakului.

Unele dintre aceste mass-media au difuzat imagini cu o rachetă pe un teren agricol în jurul căreia se aflau mai multe persoane în uniformă militară şi au declarat că aceasta a căzut dimineaţă în oraşul Al Aziziya, în Waset.

Trei explozii au fost semnalate vineri dimineaţă în apropierea unei baze militare de la Qahjavarestan, între oraşul iranian Isfahan şi aeroportul acestuia, potrivit agenţiei iraniene Fars, citată de AFP.

Au fost doborâte drone în respectiva zonă, dar „până în prezent” nu au fost şi atacuri cu rachete, afirmă aceeaşi agenţie iraniană. Unele surse media americane afirmă că Israelul ar fi atacat de asemenea cu rachete, dar fără a oferi detalii.

Instalaţiile nucleare din regiunea Isfahan sunt în siguranţă, a anunţat după atac agenţia de presă iraniană Tasnim. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că instalaţiile nucleare iraniene nu au suferit pagube şi a reiterat apelul la reţinere.