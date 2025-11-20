Iranul ar putea avea o nouă capitală. Președintele Pezeshkian avertizează: „Nu putem rezolva problema apei”

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a relansat joi ideea mutării capitalei din Teheran, motivând că orașul este suprapopulat și afectat de o criză severă a apei. Declarațiile vin după un an în care precipitațiile au atins „cel mai scăzut nivel din ultimul secol”.

Massoud Pezeshkian a subliniat că problemele actuale ale Teheranului nu mai pot fi gestionate eficient, în special în ceea ce privește resursele de apă. „Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”, a spus el, amintind că seceta severă pune orașul în pericol.

La începutul lunii noiembrie, președintele avertizase chiar că, în lipsa ploilor dinaintea iernii, capitala ar putea fi evacuată, fără a oferi însă detalii suplimentare. Teheranul, obișnuit cu veri toride compensate de ploile de toamnă și ninsorile de iarnă, se confruntă anul acesta cu o lipsă aproape totală de precipitații. Vârfurile munților, care în mod normal ar trebui să fie acoperite de zăpadă, au rămas „extrem de goale”, potrivit Le Figaro.

În fața penuriei, guvernul a decis să reducă periodic alimentarea cu apă pentru cei aproximativ 10 milioane de locuitori ai orașului. Declarațiile despre o posibilă evacuare au provocat critici în presa locală, iar autoritățile au clarificat ulterior că președintele a dorit doar să atragă atenția asupra gravității crizei, nu să anunțe un plan concret. Săptămâna trecută, autoritățile au lansat și operațiuni de însămânțare a norilor, în încercarea de a stimula formarea de precipitații.

Unde ar putea fi mutată capitala

Ideea relocării capitalei nu este nouă. Pezeshkian a invocat în repetate rânduri congestia traficului, deficitul de apă, gestionarea deficitară a resurselor și poluarea severă drept motive pentru care Teheranul nu mai este sustenabil pe termen lung.

În ianuarie, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, anunța că una dintre variantele analizate este regiunea Makran, o zonă în mare parte subdezvoltată de pe coasta de sud a Iranului. Totuși, până acum nu a fost prezentat niciun plan oficial, iar propunerea a generat deja numeroase critici.

Discuțiile continuă, însă presiunea pe infrastructura Teheranului și criza de apă rămân probleme majore, care ar putea transforma relocarea capitalei dintr-o idee controversată într-o necesitate.