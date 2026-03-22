Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Aproape 200 de răniți, inclusiv doi copii, în urma atacurilor cu rachete iraniene în sudul Israelului. Mulți sunt în stare foarte gravă

Război în Orientul Mijlociu
Rachetele balistice iraniene au rănit aproape 200 de persoane în sudul Israelului, sâmbătă, lovind orașele Arad și Dimona, după ce sistemele de apărare aeriană nu au reușit să intercepteze cel puțin două proiectile.

Aproximativ 100 de persoane au fost rănite FOTO X / Arsen Ostrovsky @Ostrov_A

UPDATE 10.35 - Aproape 200 de persoane au fost rănite

Aproape 200 de persoane au fost rănite în urma atacurilor iraniene din orașele sudice Dimona și Arad, sâmbătă, 11 dintre acestea în stare gravă, au declarat medicii, după ce sistemele de apărare aeriană israeliene nu au reușit să intercepteze cel puțin două rachete balistice, transmite Times of Israel.

Printre cei răniți grav în atacurile din sud se numără un băiat de 12 ani care a suferit răni provocate de schije în Dimona și o fetiță de 5 ani rănită în urma atacului ulterior din Arad.

Spitalul Soroka din Beersheba a tratat 175 de răniți, dintre care 36 rămân internați, au precizat autoritățile medicale. Situația continuă să fie gestionată de echipele de urgență, care răspund la multiple locuri de impact din orașele Arad și Dimona.

Oficialii israelieni au promis că vor continua operațiunile împotriva inamicilor pe toate fronturile și au deschis anchete pentru a stabili motivele pentru care sistemele de apărare aeriană nu au reușit să intercepteze rachetele. Premierul Benjamin Netanyahu a descris atacul drept „o seară foarte dificilă în campania pentru viitorul nostru” și a subliniat determinarea guvernului de a răspunde agresiunilor.

Printre răniți se numără un băiat de 12 ani și o fetiță de cinci ani, ambii în stare gravă. Postul israelian Channel 13 a relatat că există indicii preliminare privind posibile decese, însă nu a existat o confirmare oficială, scrie The Guardian.

Oficialii au declarat că cel puțin 27 de persoane au fost rănite în Dimona, inclusiv un adolescent care a suferit răni grave provocate de schije. În Arad, cel puțin 68 de persoane au fost rănite, dintre care 10 în stare gravă și 14 cu răni de gravitate medie. Restul au primit îngrijiri pentru leziuni ușoare.

Sursa X / JR2 @JanR210

La spitalul Soroka din Beersheba a fost declarată o situație de victime multiple, în timp ce echipele de intervenție au răspuns la mai multe locuri de impact.

Directorul general al serviciului Magen David Adom, Eli Bin, a declarat că există suspiciuni că unele persoane sunt blocate în clădiri avariate din Arad. El a descris situația drept „un eveniment de o amploare enormă”, adăugând că există îngrijorări pentru persoanele date dispărute.

Potrivit evaluărilor preliminare, una dintre rachete – despre care se spune că avea un focos de câteva sute de kilograme – a lovit între clădiri rezidențiale, provocând pagube structurale și declanșând incendii la proprietățile din jur.

Iranul amenință că va lovi „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice de oriunde în lume”

Sursa X / JR2 @JanR210

Forțele aeriene israeliene au anunțat că au deschis o anchetă privind eșecul aparent de a intercepta racheta care a lovit Arad. O investigație paralelă a fost lansată și de Comandamentul Frontului Intern pentru a stabili circumstanțele impactului.

„Sistemele de apărare aeriană au funcționat, dar nu au interceptat racheta. Vom investiga incidentul și vom trage concluziile necesare. Nu este vorba despre un tip de muniție special sau necunoscut”, a transmis purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, pe platforma X.

Relatări neverificate sugerează că o clădire s-ar fi prăbușit parțial, cu persoane în interior, iar o alta a luat foc, alimentând temerile că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă.

Sursa X / GündemNotu @GNTHaberr

Forțele aeriene israeliene și Comandamentul Frontului Intern analizează și un atac anterior asupra orașului Dimona, situat în deșertul Negev, la 30 km sud-est de Beersheba, unde se află Centrul de Cercetare Nucleară Shimon Peres Negev, considerat în mod larg drept nucleul programului nuclear nedeclarat al Israelului.

Anterior, în cursul serii, presa iraniană apropiată statului a susținut că loviturile asupra Dimona au fost un răspuns la presupuse atacuri ale SUA și Israelului asupra instalațiilor nucleare din Bushehr și Natanz. Israelul a negat că ar fi lovit Natanz.

Mesajul președintelui iranian pentru vecinii din Orientul Mijlociu: „Nu căutăm să intrăm în conflict cu voi. Doar Israelul beneficiază de pe urma divizărilor noastre”

„Inamicul a primit din nou o lecție de neuitat”, a transmis agenția iraniană Tasnim, într-un mesaj care nu a putut fi verificat independent. „Nicio zonă nu este în siguranță în fața rachetelor iraniene.”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că are cunoștință de relatările privind lovirea orașului, însă nu există indicii că instalația nucleară ar fi fost afectată. Instituția a precizat că nu au fost detectate niveluri anormale de radiații și că monitorizează în continuare situația.

Instalația de la Natanz găzduiește centrifuge subterane pentru îmbogățirea uraniului în cadrul programului nuclear controversat al Iranului și fusese deja avariată în războiul din luna iunie a anului trecut.

Șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Grossi, a reiterat apelul la „reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear” după atacul asupra Natanz.

În Israel, sirenele de raid aerian au fost declanșate de mai multe ori în Dimona pe parcursul nopții, subliniind amenințarea continuă.

La începutul acestei săptămâni, Comandamentul Frontului Intern al Israelului relaxase unele restricții din timpul războiului în anumite zone ale țării, inclusiv în Dimona, permițând redeschiderea școlilor și a altor instituții de învățământ.

