Video Incident șocant la un salon de înfrumusețare: o clientă nemulțumită de tunsoare și-ar fi înjunghiat hairstylistul

Un incident șocant a avut loc într-un salon de înfrumusețare din São Paulo, Brazilia, unde o femeie de 27 de ani și-ar fi înjunghiat hairstylistul după ce s-a declarat nemulțumită de o tunsoare și de un tratament de păr.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, Lais Gabriela Barbosa da Cunha stătea în apropierea hairstylistului Eduardo Ferrari, în timp ce acesta tundea un alt client. Profitând de faptul că bărbatul era întors cu spatele, femeia ar fi scos un cuțit din geantă și l-ar fi înjunghiat între omoplați, relatează Daily Mail.

Doi bărbați au intervenit imediat și au imobilizat-o pe femeie, în timp ce hairstylistul, vizibil șocat, a fugit spre ieșirea salonului.

Alte imagini o surprind pe femeie ținută de agenți de securitate, în timp ce mai mulți angajați ai salonului se apropie de ea și o lovesc.

Potrivit angajaților salonului, conflictul ar fi început încă din luna aprilie, când femeia a mers la salon pentru un tratament de vopsire și texturare a părului. Aceștia susțin că la finalul programării clienta părea mulțumită și chiar ar fi publicat imagini cu noua coafură pe rețelele sociale.

Ulterior însă, femeia a început să reclame rezultatul și să ceară returnarea banilor, afirmând că tratamentul i-ar fi afectat aspectul părului.

„Mi-a luat părul și l-a ciopârțit cu foarfeca de filat. După cum vedeți, bretonul meu arată ca al lui Cebolinha”, a scris aceasta pe internet, făcând referire la un personaj de benzi desenate brazilian.

Potrivit angajaților, femeia ar fi amenințat salonul în repetate rânduri și ar fi spus că hairstylistul „va muri într-un fel sau altul” dacă nu îi sunt returnați banii.

În ziua incidentului, ea ar fi mers neanunțată la salon și ar fi cerut rezolvarea imediată a situației. Portarul clădirii fusese chemat să o scoată afară pentru că provoca scandal, cu puțin timp înainte de atac.

După agresiune, unul dintre angajați a reușit să-i ia cuțitul. Eduardo Ferrari a fost transportat pentru îngrijiri medicale, iar rana suferită a fost catalogată drept superficială.

Hairstylistul a transmis ulterior că echipa sa juridică urmărește cazul și contestă încadrarea faptei drept agresiune ușoară.

„Nu putem normaliza și nici păstra tăcerea în fața unor astfel de situații. Tentativa de omor este o infracțiune extrem de gravă și trebuie tratată ca atare”, a transmis Ferrari într-un comunicat.