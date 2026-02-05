search
Joi, 5 Februarie 2026
„Este dezgustător, umilitor”. Imagini cu femei filmate pe ascuns în saloane din Bulgaria, postate pe site-uri pentru adulți

Publicat:

Procurorii bulgari au deschis o anchetă penală după ce s-a descoperit că sute de femei, inclusiv minore, au fost filmate cu camere ascunse în saloane de înfrumusețare. Imaginile intime au fost ulterior distribuite pe site-uri pentru adulți internaționale.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Potrivit Euronews, printre victime se numără și minore, inclusiv adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, dar și figuri publice, cum ar fi un judecător, un procuror, jurnaliști, fiicele unui guvernator regional și ale unui ofițer de poliție.

Procurorii transmit că femeile au fost filmate cu camere ascunse în timp ce treceau prin proceduri de epilare definitivă cu laser și alte intervenții, fiind adesea complet nude.

Unele înregistrări datează din 2023 și au apărut de atunci pe zeci de site-uri pornografice și grupuri de Telegram.

Peste 100 de plângeri au fost depuse la poliție doar în orașul Burgas, de la malul Mării Negre, conform procurorului Maria Markova. Scandalul implică cel puțin două saloane de înfrumusețare din Burgas și unul din Kazanlăk, autoritățile verificând acum saloane și în alte orașe din țară.

„Mai întâi mi-am recunoscut prietenele și rudele, deoarece destul de multe dintre noi frecventăm acest salon, inclusiv eu, din 2020.

Și când am văzut un chip cunoscut, am început să mă uit cu interes să văd dacă mai recunosc pe cineva și, desigur, pe mine însămi. Este dezgustător, umilitor, te simți de parcă ai fi fost folosită”, a declarat una dintre victime pentru postul bulgar NOVA TV.

„Aceste fotografii mi-au fost trimise de prieteni de-ai mei care sunt în acel grup”, a spus o altă victimă. 

Presa bulgară a primit, de asemenea, ponturi și presupuse filmări de la o clinică de ginecologie din Sofia. Imaginile văzute de Euronews par să arate femei în timpul examinărilor medicale, filmate de o cameră plasată într-un colț al sălii de consultații.

Mai multe femei susțin că procedurile au fost transmise live, spectatorii plătind accesul prin criptomonede.

„Presupun că aceste clipuri cu diverse persoane au fost vizionate de zeci sau sute de mii de ori”, a declarat avocatul Rosen Diev, care reprezintă victimele, pentru publicațiile bulgare. 

Purtătorul de cuvânt al procuraturii, Ștelian Dimitrov, a confirmat că filmările conțineau scene explicite și au fost distribuite pe platforme precum Telegram și Facebook.

„Ancheta va stabili mecanismul prin care s-a desfășurat activitatea infracțională, adică cine a avut acces la filmările video, reglementat sau nu, cine a distribuit materialele și pe ce site-uri au fost publicate”, a explicat Dimitrov.

Deși legea bulgară pedepsește distribuirea neautorizată de materiale pornografice cu închisoare și amenzi, pedepsele fiind mult mai aspre în cazul minorilor, saloanele implicate în scandal rămân deschise și nu a fost efectuată nicio arestare până în prezent.

În cadrul interogatoriilor, proprietarii au negat orice responsabilitate, invocând atacuri cibernetice sau instalarea unor camere neautorizate de către terți.

Unul dintre studiouri a confirmat existența unor imagini online dintr-o locație din Kazanlăk, dar susține că dispozitivul a fost eliminat imediat după descoperire și că a inițiat un audit extern de securitate pentru a clarifica situația.

