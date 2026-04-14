Hipopotamii lui Escobar, fostul baron al drogurilor, vor fi omorâți: animalele s-au înmulțit necontrolat și amenință comunitățile rurale

Guvernul columbian a aprobat un plan controversat prin care zeci de hipopotami „moșteniți” de la Pablo Escobar vor fi omorâți. Măsura vine după ce aceste animale exotice s-au înmulțit necontrolat, au afectat speciile locale și au început să reprezinte un risc pentru comunitățile rurale.

Ministrul Mediului, Irene Vélez, a declarat că până la 80 de exemplare ar putea fi eliminate, după ce alte soluții, precum sterilizarea sau relocarea în grădini zoologice, s-au dovedit costisitoare și ineficiente.

„Dacă nu facem acest lucru, nu vom putea controla populația. Trebuie să luăm această măsură pentru a ne proteja ecosistemele”, a spus ministrul, potrivit theguardian.

Columbia este singura țară din afara Africii care are o populație de hipopotami sălbatici. Aceștia provin din doar patru exemplare aduse de Pablo Escobar în anii 1980, când acesta a construit o grădină zoologică privată la Hacienda Nápoles, situată în valea Magdalena River valley.

Potrivit unei cercetări a Universității Naționale din Colombia, în 2022 existau aproximativ 170 de hipopotami care trăiau liber în țară. În ultimii ani, aceștia au fost observați la peste 100 de kilometri de zona inițială de răspândire.

Pericol pentru oameni și ecosisteme

Autoritățile de mediu avertizează că animalele reprezintă un pericol pentru localnici, fiind întâlnite în apropierea fermelor și râurilor. În plus, ele concurează cu speciile native, inclusiv lamantinii de râu, pentru hrană și habitat.

Deși sunt considerate o problemă ecologică, hipopotamii au devenit între timp și o atracție turistică importantă în regiune. Localnicii din jurul Hacienda Nápoles organizează tururi de observare și vând suveniruri inspirate de aceste animale.

Parcul Hacienda Nápoles, fostă proprietate a lui Pablo Escobar, confiscată ulterior de stat, funcționează astăzi ca parc tematic, cu piscine, tobogane și o grădină zoologică.

Decizia guvernului a fost puternic criticată de organizațiile pentru protecția animalelor. Senatoarea Andrea Padilla, activistă pentru drepturile animalelor, a catalogat planul drept „crud” și a acuzat autoritățile că evită soluțiile reale.

„Uciderea și masacrele nu vor fi niciodată acceptabile. Sunt animale sănătoase, victime ale neglijenței instituțiilor statului”, a scris aceasta pe platforma X.

În ultimii 12 ani, mai multe administrații din Colombia au încercat să controleze populația prin sterilizare sau capturare. Însă intervențiile au fost limitate din cauza costurilor ridicate și a dificultății de a gestiona animale de asemenea dimensiuni.

Specialiștii mai atrag atenția că relocarea în Africa nu este o opțiune viabilă, deoarece populația columbiană provine dintr-un fond genetic redus și ar putea prezenta riscuri sanitare.

Astfel, autoritățile susțin că eliminarea controlată rămâne, în acest moment, singura soluție considerată eficientă pentru protejarea ecosistemelor locale.