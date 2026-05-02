Vrei un SUV? Dar să fie electrificat, adică să poată rula niște kilometri electric, dar să nu fie mare, să poți fi fâșneț în oraș, să nu coste mult, dar să te alinte cu interiorul? BYD Atto 2 DM-i poate satisface toate aceste nevoi.

Cu sinceritate, este greu să rămâi indiferent în fața avalanșei de atuuri afișate de acest model. Noroc că mai are și niște minusuri, altfel aș fi lăsat impresia că am fost cumpărat de poporul chinez. Să dăm drumul la narațiune.

BYD Atto 2 DM-i este un plug-in hybrid de segment subcompact. Producătorul spune despre model că este SUV, eu aș prefera să-l plasez în zona de crossover. Numindu-l SUV fac un deserviciu atât modelului testat, cât și acestui segment atât de popular. Și pentru a-mi susține afirmația, pot să vă spun că primul SUV este considerat a fi Chevrolet Carryall Suburban din 1935. Aș mai putea nominaliza la categoria „părinții“ acestui segment un Jeep Wagooner din 1963, chiar și prima generație Ford Bronco din 1966. Am dat aceste exemple pentru a nu fi nevoit să formulez o concluzie. Totuși, a nu fi SUV nu este un capăt de lume, poate fi chiar un avantaj. BYD Atto 2 DM-i se adresează clienților de segment B, loc unde evoluează și Dacia Sandero Stepway și Dacia Duster.

De la premium în sus

Este un crossover cu dimensiuni clasice pentru zona subcompactă: lungime de 4.330 mm, lățime de 1.830 mm, înălțime de 1.675 mm și un ampatament de 2.620 mm. Portbagajul are un volum de 425 de litri și prin rabatarea banchetei spate obții un volum de încărcare de 1.335 de litri.

Prima mare surpriză o ai când urci la bord. În primul rând, vorbim de materiale, asamblare și finisare care sunt specifice claselor superioare, și aș putea spune chiar din zona premium. Din acest punct de vedere, Atto 2 DM-i are o mare putere de seducție. A doua surpriză vine de la spațiul interior oferit, unul pe care îl poți găsi în zona compactă. Și mă refer la spațiul oferit pasagerilor spate care este la un nivel surprinzător de bun. Cum a fost posibilă această magie? BYD Atto 2 este oferit atât în versiune electrică, cât și PHEV, ambele modele având la bază platforma e-Platform 3.0 – o platformă dezvoltată pentru modele electrice care a adoptat și o soluție PHEV.

Sunt disponibile două motorizări plug-in hybrid, identificarea lor făcându-se prin nivelul de echipare. Versiunea Active are o baterie cu o capacitate de 7,8 kWh și o putere totală a sistemului de 166 CP și 300 Nm. Versiunea testată se numește Boost și se laudă cu 212 CP și 300 Nm. La prima vedere, resurse care altădată erau specifice unui hot hatch.

Sub capotă avem un motor termic de 1.498 cmc care dezvoltă 98 CP și 122 Nm cuplat la o cutie automată E-CVT și un motor electric de 197 CP și 300 Nm. Cum am menționat, puterea combinată este de 212 CP și 300 Nm. Mașina poate atinge o viteză maximă de 180 km/h și ajunge la 100 km/h în 7,5 secunde, o valoare ușor sportivă pentru un crossover cu valențe de familie. Bateria are o capacitate de 18 kWh și poate fi încărcată doar AC cu până la 6,6 kW. Autonomia electrică în regim combinat declarată de constructor este de 90 km, iar cea urbană în regim electric este de 150 km. În testul nostru, autonomia electrică în regim mixt, aici incluzând și vreo 25 de km de autostradă, a fost de 60-65 km. Da, rulajul la viteză de autostradă nu este cel mai bun amic al autonomiei, dar ne-am dorit să vedem cum stau lucrurile în situații reale de trafic. Urban, consumul obținut garantează o autonomie de minimum 100 km, un detaliu pozitiv pentru un plug-in hybrid.

O orășeancă autentică

Cu ambele plinuri făcute, bateria și rezervorul de 45 de litri, BYD declară o autonomie de 1.000 km în regim combinat. Noi l-am scos pe Atto 2 la drum lung, cu două treimi din traseu pe autostradă, restul urban și drumuri județene și am obținut o autonomie de 650 km. Ce-i drept, pe jumătate din traseul rulat pe autostradă am activat funcția de încărcare a bateriei. Rulajul la 130 km/h fără încărcare implică un consum mediu de 7,8 litri, cu funcția de încărcare activă valoarea consumului crește cu 3 litri.

BYD Atto 2 DM-i strălucește în regim urban și la viteze de până în 100 km/h. După, lucrurile nu mai sunt atât de vesele. Un consum de 8 litri la 130 km/h îți asigură o autonomie de 560 km. Dar acolo unde este eficient, poți miza pe o valoare medie de 5-6 litri. Unul dintre atuurile acestui model este raritatea – mă refer la soluția tehnică – în acest moment, în segmentul B fiind disponibile doar două modele PHEV, al doilea fiind în gama Kia.

Dinamic și la nivel de șasiu nu am reproșuri de făcut. Mașina este corectă, poate ușor influențată de vânt lateral la rularea pe autostradă, dar în ziua testului și vântul își cam făcea de cap. Unde mai au de lucru cei de la BYD este la nivelul modului în care mașina comunică cu cel de la volan. O coerență mai bună în modul în care sunt livrate alertele. O bună parte din modul în care se prezintă mașina din punct de vedere al sistemului infotainment poate fi personalizat de proprietar, dar rămân și unele detalii care îți pot genera riduri.

Trăgând linie, am descoperit un crossover de segment B care poate îmbrăca nevoile multor potențiali clienți, mai ales cei care caută ceva spațios, de utilizat preponderent urban și care să-ți ofere o senzație plăcută de bine la bord în viața de zi cu zi.

FIŞĂ TEHNICĂ. BYD Atto 2 DM-i Boost

Motor – PHEV, Termic – L4, 1.598 cmc, 98 CP și 122 Nm, Electric – 197 CP și 300 Nm, Putere sistem hybrid – 212 CP și 300 Nm

Transmisie – cutie automată e-CVT, tracțiune

Performanţe – 180 km/h v. max., 0-100 km/h în 7,5 secunde

Portbagaj – 425 de litri

Rezervor – 45 de litri

Baterie – 18 kWh capacitate totală

Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.330/1.830/1.675, ampatament – 2.620

Consum mediu declarat – 5,1 litri/100 km

Preţ – de la 30.590 de euro cu TVA inclusă