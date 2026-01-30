Georgia acuză UE de ingerinţă în politica naţională, prin finanţarea „frauduloasă” a unor ONG-uri ale opoziţiei

Autoritățile georgiene solicită Uniunii Europene clarificări privind presupuse mecanisme de finanțare a ONG-urilor și a presei de opoziție, acuzând ocolirea legislației naționale privind transparența fondurilor externe.

Autoritățile de la Tbilisi acuză Uniunea Europeană că ar sprijini financiar organizații neguvernamentale și instituții media asociate opoziției georgiene prin mecanisme care ar eluda legislația națională privind transparența finanțărilor externe.

Președintele Parlamentului Georgiei, Șalva Papuașvili, a declarat vineri, 30 ianuarie, că Bruxelles-ul trebuie să ofere explicații cu privire la ceea ce el descrie drept „scheme frauduloase de finanțare”, potrivit Agerpres.

Într-o declarație publică pe această temă, Șalva Papuașvili a subliniat importanța clarificării modului în care sunt direcționate fondurile europene către anumite ONG-uri și structuri media, susținând că acestea ar fi folosite pentru a ocoli legea georgiană care reglementează finanțarea externă. În opinia sa, astfel de practici reprezintă o ingerință inacceptabilă în viața politică internă a țării.

„Este important ca Uniunea Europeană să clarifice schemele frauduloase de finanțare a așa-numitelor ONG-uri cu fonduri europene și să explice dacă aceste resurse sunt utilizate pentru a evita legislația georgiană”, a afirmat președintele Parlamentului, adăugând că „banii străini nu au ce căuta în politica georgiană”, deoarece prezența lor ar încălca nu doar legile naționale, ci și normele dreptului internațional.

În sprijinul aformaţiilor sale, Șalva Papuașvili a menţionat declarații anterioare ale comisarului european Marta Kos, care ar fi vorbit despre identificarea unor soluții alternative pentru finanțarea ONG-urilor din Georgia. Potrivit liderului legislativ de la Tbilisi, aceste inițiative s-ar fi materializat într-un mecanism coordonat la nivel internațional, menit să influențeze atât politica internă, cât și orientarea externă a Georgiei.

„Acesta este un fapt, iar noi vedem implicarea mai multor structuri europene”, a insistat Papuașvili, susținând că există dovezi ale unei acțiuni concertate îndreptate împotriva statului georgian.

Declarațiile sale vin în contextul aplicării legii privind transparența influenței străine, un act normativ care a fost aspru criticat de Uniunea Europeană. Ca urmare a acestor critici, o parte dintre programele de asistență externă destinate Georgiei au fost suspendate.

Legea a intrat în vigoare în Georgia în luna mai 2025 și urmează să fie înăsprită în săptămânile următoare.

Aceasta prevede sancțiuni cuprinse între 5.000 și 10.000 de lari (aproximativ 1.785–3.570 de dolari) pentru cei care o încalcă, precum și pedepse cu închisoarea de șase luni, care pot ajunge până la cinci ani în cazul recidiviștilor.

Potrivit președintelui Parlamentului georgian, la momentul începerii aplicării acestei legi, aproximativ 600 de organizații neguvernamentale din Georgia primeau finanțare din străinătate, fapt care, în opinia autorităților, justifică necesitatea unor măsuri stricte de control asupra influenței externe.