Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Fără ordine venite de la Washington: Președinta interimară a Venezuelei cere Statelor Unite să nu influențeze politica internă a țării

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat duminică un apel către Statele Unite să nu se implice în afacerile politice interne ale țării, respingând afirmațiile potrivit cărora Washingtonul încearcă să dicteze deciziile de la Caracas, potrivit relatărilor din presa internațională, notează AFP. 

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez. FOTO: AFP
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez. FOTO: AFP

Într‑un mesaj adresat lucrătorilor din industria petrolieră, Rodríguez a afirmat că Venezuela trebuie să își rezolve propriile probleme fără intervenții externe și a cerut încetarea „ordinelor venite din partea Washingtonului” pentru politicienii venezueleni. Ea a subliniat necesitatea ca divergențele interne să fie soluționate la nivel național și a pledat pentru suveranitate în procesul decizional.

Declarațiile vin într‑un context tensionat după operațiunea militară desfășurată de Statele Unite la începutul lunii ianuarie, în care președintele socialist Nicolás Maduro a fost capturat de forțe americane în Caracas. În urma acestei operațiuni, Rodríguez a fost investită în funcția de președintă interimară a Venezuelei la 5 ianuarie, conform prevederilor constituționale.

De atunci, sub presiunea administrației americane, guvernul venezuelean a semnat acorduri în domeniul petrolier cu companii și entități din Statele Unite și a demarat reforme legislative importante, inclusiv în sectorul hidrocarburilor. În plus, autoritățile venezuelene au început eliberarea unor deținuți politici și au făcut apel la dialog cu opoziția.

Rodríguez a respins ideea conform căreia politica Venezuelei este dictată de Washington și a cerut respectarea suveranității țării, în timp ce continuă negocierile cu oficialii americani și liderii opoziției pentru a găsi soluții la provocările interne

loading Se încarcă comentariile...
