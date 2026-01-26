Venezuela eliberează cel puțin 80 de deținuți politici sub presiunea comunității internaționale

Cel puțin 80 de deținuți politici au fost eliberați duminică în Venezuela, în cadrul unui proces de eliberare care avansează lent, sub presiunea Statelor Unite și a organizațiilor pentru drepturile omului.

Anunțul a fost făcut de ONG-ul Foro Penal, care monitorizează situația prizonierilor politici din țară. Directorul organizației, Alfredo Romero, a transmis pe rețeaua socială X că eliberările au avut loc în mai multe penitenciare și că numărul acestora ar putea crește pe măsură ce sunt confirmate noi cazuri.

Autoritățile de la Caracas susțin că procesul este mai amplu. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat vineri că 626 de persoane au fost eliberate din închisori, fără a oferi însă un calendar clar al acestor măsuri. Foro Penal afirmă că, până înainte de eliberările de duminică, confirmase oficial doar 156 de prizonieri politici puși în libertate de la începutul lunii ianuarie.

Organizațiile pentru drepturile omului critică ritmul lent al procesului și lipsa de transparență, în timp ce familiile deținuților continuă să aștepte în fața penitenciarelor. Delcy Rodriguez a anunțat că urmează să discute telefonic cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, solicitând verificarea listelor persoanelor eliberate până în prezent.

Printre cei eliberați se află și un cetățean român. Ministerul de Externe de la București a confirmat anterior că Cristian Cenușe, în vârstă de 37 de ani, aflat în detenție de peste un an, a fost preluat de reprezentanții Delegației Uniunii Europene la Caracas și urmează să revină în România.

Procesul de eliberare continuă, însă numeroși deținuți politici se află în continuare în închisorile venezuelene, iar organizațiile pentru drepturile omului cer punerea lor în libertate și respectarea drepturilor fundamentale.