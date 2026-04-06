Video Escaladare a tensiunilor în Golf. Iranul susține că a atacat forțe americane din Kuweit, Israelul lovește un complex petrochimic iranian

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel, după ce Iranul a anunțat că a lansat atacuri asupra unor forțe americane staționate în Kuweit, în paralel cu bombardamente israeliene asupra unor obiective energetice strategice de pe teritoriul iranian, mai exact complexul petrochimic de la Asaluyeh.

Potrivit armatei iraniene, loviturile au vizat trupe americane aflate pe insula Bubiyan, cea mai mare insulă din lanțul de coastă al Kuweitului, situată în nord-vestul Golfului.

Un purtător de cuvânt militar, Ebrahim Zolfaqari, a declarat într-un mesaj video difuzat de presa de stat că au fost vizate echipamente satelitare și muniții.

Oficialul iranian susține că militarii americani s-ar fi relocat pe insulă de la baza Arofjan, de pe teritoriul continental al Kuweitului, după o serie de atacuri repetate. Deocamdată, Pentagonul nu a oferit o reacție oficială.

Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană a bombardat luni complexul petrochimic de la Asaluyeh, unul dintre cele mai importante obiective energetice ale Iranului.

Potrivit oficialului israelian, instalația, parte a infrastructurii zăcământului de gaze naturale South Pars, asigură aproximativ jumătate din producția petrochimică a Iranului, iar atacul reprezintă „o lovitură economică severă” pentru Teheran, conform Reuters.

Autoritățile iraniene au confirmat atacul, precizând însă că uzina principală nu a fost afectată direct. Agenția de presă Tasnim susține că au fost vizate companii care furnizează utilități esențiale complexului – electricitate, apă și oxigen – iar alimentarea cu energie a fost întreruptă în întreaga zonă industrială.

Complexul de la Asaluyeh, situat în sudul Iranului, este crucial pentru economia țării, fiind amplasat în apropierea celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, South Pars, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul.

Escaladarea vine pe fondul unor atacuri reciproce recente. În luna martie, Israelul a lovit deja infrastructura de la South Pars, iar Iranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte energetice israeliene și din regiunea Golfului.

De asemenea, sâmbătă, lovituri aeriene israeliano-americane au vizat complexul petrochimic din Mahshahr, în sud-vestul Iranului. Potrivit oficialilor israelieni, cele două instalații afectate ar asigura până la 85% din exporturile petrochimice ale Iranului, fiind acum scoase din funcțiune.